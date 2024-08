El TAD manté totes les sancions al Nàstic, que es presentarà davant el contenciós administratiu

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic ha anunciat, aquest dimarts a la tarda, que ja ha rebut la resolució del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) sobre el recurs presentat pel club a les sancions imposades a la entitat pel viscut a la final del Play-off d'ascens contra el Màlaga el passat mes de juny. El TAD desestima tots els arguments de l'entitat tarragonina i confirma les sancions en la seva integritat.

El club ha organitzat aquesta tarda una atenció als mitjans encapçalada pel conseller de la SAE, Antoine Jordà, i el president executiu, Lluís Fàbrega, en què ha anunciat que el club ha rebut la resposta del Tribunal aquest matí.

Els serveis jurídics que treballen amb el club en referència a aquest tema, un «prestigiós bufet internacional» en paraules dels representants del club, aconsella continuar amb el recurs per la via ordinària a través del contenciós administratiu demanant la cautelar, una via que el Nàstic ja ha anunciat que recorrerà, encara que, per la naturalesa d’aquest tipus de processos, pot ser que la cautelar acabi per no tenir aplicació real al, probablement, emetre’s una resolució una vegada ja complerta la sanció.

Jordà també ha anunciat que el club «acata» la resolució actual. També ha aclarit que la via del contenciós és una «via difícil», però reafirma que es tracta d'una «sanció desproporcionada». «No hi ha més remei que continuar lluitant i esgotar la via en companyia dels millors professionals».

