El Nàstic recorrerà a les sancions imposades per ser «totalment desmesurades»

El Nàstic recorrerà a la duríssima resolució del Jutge Disciplinari Únic per a competicions no professionals. Aquest òrgan de la Real Federació Espanyola de Futbol ha publicat durant el matí d'aquest dijous una sèrie de greus sancions per part del club grana entre les quals figuren més de 10.000 euros de multa, la clausura del Nou Estadi Costa Daurada durant quatre partits i també sancions concretes a Nacho González i a David Concha. El primer amb 5 partits de sanció i 3 mesos de suspensió i el segon amb 12 partits de sanció.

Mitjançant un comunicat, el club Gimnàstic de Tarragona ha destacat que «recorrerà contra la resolució del Jutge Disciplinari Únic per a competicions no professionals adoptada el 26/06/2024» i ha subratllat que «l'entitat considera totalment desmesurada la sanció imposada i reitera que acudirà a la justícia ordinària per a l'esclariment dels fets d'una forma imparcial».

El darrer dimarts, durant la roda de premsa del ja expresident del Nàstic Josep Maria Andreu, el mandatari va apuntar que «no vaig veure cap incident ni dins ni fora del camp. No tinc por a sancions perquè no va haver-hi cap incident. Ens posen com els dolents de la pel·lícula. El Nàstic sempre ha sigut exemplar».