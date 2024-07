La RFEF desestima el recurs del Nàstic i reafirma les sancions imposades

El Comitè d’apel·lació ha desestimat el recurs presentat pel Nàstic de Tarragona contra la resolució del jutge disciplinari, confirmant així les sancions imposades després del polèmic partit contra el Màlaga, disputat ara fa un mes.

Les sancions confirmades inclouen el tancament del Nou Estadi durant quatre partits, així com la suspensió de 12 partits per a David Concha i, finalment, una suspensió de més de quatre mesos per al ja jugador de l'Intercity Nacho González. Aquestes mesures s’han mantingut malgrat els esforços del club per revertir la decisió inicial.

En resposta a la desestimació del recurs, el Nàstic té ara la possibilitat de recórrer davant del Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD), esperant una possible reconsideració de les sancions imposades que han suposat un cop dur per a l’equip.

