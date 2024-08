Mor José Luis Guerra, exjugador i exentrenador del Nàstic de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona ha comunicat, a través de les seves xarxes socials, la mort de José Luis Guerra y Rumayor, qui va ser jugador del primer equip entre 1973 i 1975 i, posteriorment, també va ser entrenador del conjunt grana durant les temporades 1985-1986 i 1991-1992.

En la primera etapa al Nàstic, com a jugador, va disputar un total de 46 partits a Segona Divisió, on va romandre durant dues temporades. D'altra banda, en la seva segona etapa al club, ja com a entrenador, Guerra va dirigir 54 partits, on va aconseguir un 41% de victòries.

