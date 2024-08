El Nàstic es prepara per l’estrena a lliga davant d’un Ourense entonat

Publicat per Rafa J. Larrañaga Verificat per Creat: Actualitzat:

S’apropa el moment que torni a rodar la pilota per la gespa del Nou Estadi. Aquest dissabte, el Nàstic tornarà a disputar un matx oficial de Primera Federació al camp de la Budellera. Encara a l’espera de la resolució del TAD, el club no sap del cert si l’afició els farà companyia en aquesta estrena a lliga. Allò que sí que coneix des de ja fa setmanes és el rival que visitarà l’estadi tarragoní en aquesta primera jornada.

L’Ourense CF arriba a Tarragona en el seu debut com a equip de la tercera categoria del futbol espanyol. Ho fa després d’una temporada extraordinària al Grup 1 de Segona RFEF, la qual va aconseguir culminar amb l’ascens directe, gràcies a assolir un lideratge a cinc punts de diferència respecte al segon classificat. Una de les grans figures de l’ascens és la de l’entrenador, Rubén Domínguez, que va signar pels gallecs a l’estiu del 2020 i, quatre temporades després, ha aconseguit portar l’equip des de Tercera Federació fins a Primera Federació.

La temporada passada l’equip va rendir de manera excelsa en totes les facetes del joc. Defensivament, els gallecs van aconseguir ser l’equip menys encaixat de la categoria —amb 19 dianes en 34 partits—. I ofensivament, també van deixar bones xifres amb 54 gols en 34 partits. Per tal de continuar en aquesta bona dinàmica, la directiva ha aconseguit mantenir la columna vertebral de l’equip.

Però, el salt qualitatiu entre categories és evident i ha obligat la direcció esportiva a portar reforços de garanties. D’entre les figures que han recalat a Ourense destaca el mitjapunta exgrana Francesc Fullana. I tot apunta que s’ha fet una bona tasca als despatxos, perquè els resultats durant la preparatòria són més que notables.

Malgrat començar amb una derrota per 0-4 davant del Deportivo, l’Ourense ha estat capaç de refer-se extraient bons resultats davant d’equips de la mateixa categoria i, fins i tot, de Segona Divisió. Una victòria davant del Racing Ferrol i dos empats contra el Lugo i la Ponferradina fan somiar a la seva afició amb una bona temporada al bronze.

El Nàstic ja sap el que és començar el curs a lliga davant un recentment ascendit. L’any passat ja van donar el tret de sortida amb una victòria per la mínima davant de l’Arenteiro, també a casa. Els clubs que tot just s’estrenen en una categoria fruit d’un ascens, afronten les temporades amb una il·lusió extra i acostumen a aprofitar la inèrcia per fer un bon inici de temporada. Caldrà veure, doncs, si l’Ourense és capaç de posar les coses difícils a un Nàstic que afronta un nou curs després de quedar-se a 15 segons del futbol professional.