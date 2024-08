Joan Oriol i Pol Domingo, dos laterals intocables a l’esquema de Dani Vidal

Publicat per Rafa J. Larrañaga Verificat per Creat: Actualitzat:

Queden tres dies per l’estrena grana a Primera Federació. La pretemporada ha arribat al seu fi i l’onze que sortirà d’inici aquest dissabte contra l’Ourense cada cop va quedant més clar. L’aficionat encara pot tenir dubtes en alguna posició sobre quines cartes jugarà Dani Vidal, però aquest no és el cas dels laterals. Totes dues bandes tenen amo i senyor, almenys de cara al principi de la competició.

Per l’esquerra, el capità Joan Oriol. Enguany, farà cinc temporades que el cambrilenc va tornar a casa per lluir l’escut del Nàstic. Any rere any, ha estat un indiscutible —sigui quin sigui l’entrenador que hi hagués assegut a la banqueta del Nou Estadi—. I aquesta temporada, ben a prop de complir els 38 anys, tot apunta que no serà menys.

Durant la preparatòria, segons dades del compte de X @BigData_Nastic, ha disputat 270 minuts repartits en cinc dels set partits que ha jugat el club tarragoní —no va disputar ni el primer duel davant del Sabadell ni el matx davant de l’Atlètic Lleida—.

En tots ells, va sortir com a titular. En el primer matx davant d’un equip d’entitat —davant del Castellón— es va veure molt superat, com la resta de companys. En els següents duels davant el Zaragoza i el Huesca, però, es va poder veure una versió millorada: més precís en defensa i demostrant la seva gran qualitat en atac.

Per la banda dreta, Pol Domingo té tots els números per sortir d’inici davant de l’Ourense. El de la Pobla de Montornès ve de completar un curs 2023-2024 excels i de deixar bons minuts durant la preparatòria. Domingo ha disputat 295 minuts en sis dels set partits que han disputat els homes de Dani Vidal en aquesta pretemporada —el cos tècnic grana li va donar descans en el matx intersetmanal davant de l’Atlètic Lleida—.

Durant els darrers mesos, el tarragoní ja no només ha estat capaç de mostrar un alt nivell en defensa, sinó que també ha millorat la seva capacitat ofensiva —amb la seva característica velocitat i una millorada precisió en les centrades laterals—.

Les opcions de Nil i Tirlea

Dani Vidal té dues opcions més en els laterals, que, davant del bon rendiment que estan aportant els seus competidors, tindran molt complicada la titularitat. Per l’esquerra, Nil Jiménez ha disputat tots els matxos des de la seva arribada a Tarragona —225 minuts en quatre partits—. I per la dreta, durant la preparatòria, Vidal ha donat minuts a dos jugadors. Per una banda, Tirlea ha disputat sis dels set partits possibles —un total de 245 minuts— i, el jove de la pedrera, Oriol Subirats, va jugar minuts de qualitat, però tan sols davant dels rivals d’inferior categoria.