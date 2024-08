Pablo Fernández i Antoñín Cortés: la parella letal en la punta d’atac grana

El Nàstic ha trobat la seva punta d’atac per a l’inici de la temporada a Primera Federació. Després d’una pretemporada davant de rivals tant de superior com d’inferior categoria, tot apunta que Pablo Fernández i Antoñín Cortés seran els encarregats de tancar l’onze titular de Dani Vidal en el primer partit de lliga davant l’Ourense. Entre tots dos, han anotat cinc de les onze dianes que ha fet el Nàstic en els set partits preparatoris.

Del jugador asturià, poques coses més es poden afegir que no conegui l’afició. Enguany, serà la seva quarta temporada vestint la samarreta grana. En totes elles, ha estat la principal referència ofensiva de l’equip, ja no pel que fa al vessant golejador, sinó més aviat per la seva capacitat de generar ocasions de perill al rival. Caient a banda, jugant d’esquena o marcant alguna diana, Pablo Fernández s’ha guanyat a pols la titularitat. Sense anar més lluny, en aquesta pretemporada ha estat el segon màxim golejador de l’equip, amb dues dianes —una contra el Terrassa i una davant del Castellón—.

Per altra banda, Antoñín Cortés és un dels jugadors que més bones sensacions ha deixat durant la preparatòria. El llistó que va deixar el cedit Alan Godoy durant el segon tram de la temporada passada està molt alt, i sembla que el malagueny serà l’encarregat d’intentar fer-lo oblidar. Cortés ha acabat la pretemporada amb la corona de màxim golejador de la plantilla —amb tres dianes—. La primera, en la seva estrena de grana davant del Sabadell a la Nova Creu Alta. I tot just va completar un doblet davant del filial de l’Espanyol en el darrer matx preparatori —disputat el diumenge al Futbol Salou Sports Center—. Dos gols que van deixar clar què aportarà Antoñín a Dani Vidal. Totes dues accions són dignes d’un killer nat. Antoñín està en el lloc concret on se’l necessita, sigui per agafar el refús després del xut que Víctor Narro va enviar al pal —el primer gol del partit—o sigui per empènyer la pilota sense perdonar de cara a porteria, després d’una bona jugada, novament, de Narro —en la segona diana—. La capacitat golejadora, sumada a la pressió incansable, la potència i lluita en els duels amb els defensors, així com a la protesta constant, fan d’Antoñín Cortés un perfil molt important per l’esquema de Dani Vidal.

Aitor Mañas, impossible

El club continua en la cerca de la incorporació d’un punta o mitjapunta sub-23 que sumi competència a la posició. Un perfil que, a aquestes alçades del mercat, és molt difícil d’aconseguir. Tal com va avançar el periodista Álex Cuadrado i ha pogut confirmar el Diari Més, el Nàstic ha mostrat interès per aconseguir la cessió del davanter Aitor Mañas. Té contracte amb el Real Zaragoza fins al 2025 i està amb dinàmica amb el seu filial —el Deportivo Aragón. El club tarragoní veu impossible, a hores d’ara, la seva arribada perquè els aragonesos no es plantegen la seva sortida. Nascut el 2003, el punta ve de fer una bona temporada a Segona Federació, anotant onze gols en 32 matxos.

La Primera Federació es veurà a LaLiga +

Segons va informar ahir Relevo, la RFEF i la Liga estan a prop de tancar un acord per emetre els partits de Primera Federació a la plataforma LaLiga+. L’usuari podrà contractar un pla anual amb un 30% de descompte per 69,99 euros a l’any o un pla mensual amb un cost de 12,99 euros al mes.

