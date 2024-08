Mario Rodríguez guanya una vida extra i vol demostrar que pot ser cabdal al Nàstic

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Mario Rodríguez ha guanyat una vida extra. L’extrem barceloní va ser un dels cinc escollits per jugar dimecres contra l’Atlètic Lleida acompanyats de jugadors de la Pobla de Mafumet. Rodríguez va ser el que millor va rendir i, de fet, va aportar l’assistència de l’únic gol de l’encontre que va fer el calafellenc Àlex Torà. Mario està sent una de les sorpreses d’aquesta pretemporada, i més encara tenint en compte que el curs passat no va acabar de la millor manera possible.

L’extrem barceloní va aterrar a Tarragona l’estiu de l’any passat després d’una gran temporada al Compostela de Segona Federació. Malgrat que amb l’equip no va poder ascendir, el seu rendiment va facilitar el seu salt de categoria amb el Nàstic. Ell va ser l’únic jugador que va arribar d’una categoria inferior i va haver de competir en unes bandes totalment carregades de talent.

En la segona jornada, contra el Rayo Majadahonda, va aprofitar el quart d’hora que va tenir per brillar amb dues grans jugades, però la seva presència es va diluir des de llavors. Amb tot, va tenir la seva oportunitat i, entre novembre i desembre, va gaudir de cinc titularitats en les quals es va poder exhibir, però no va poder despuntar tant com per guanyar-se el lloc.

El seu destí era el de ser un revulsiu i, amb aquest paper secundari, es va convertir en el protagonista. En els cinc minuts que va jugar contra el Tarazona al Nou Estadi va poder marcar un gol agònic que va salvar a Dani Vidal a la banqueta. La diana va ser crucial no només per arribar al 98’, sinó perquè va fer embogir d’alegria a tots els nastiquers, tant a la grada com a la gespa.

Amb tot, aquell moment àlgid va acabar en un miratge perquè, des de llavors, només va jugar en sis partits més fins al final de la temporada. Els fitxatges d’hivern no van ajudar gaire i tampoc va acabar gaudint de la confiança del tècnic grana.

Segona oportunitat

Quan semblava que el destí de l’extrem era deixar el club per acumular més minuts, Mario es va trobar amb una vida extra. L’extrem està gaudint de molts minuts aquesta pretemporada i, a més, va sumar un gol contra el Terrassa.

Malgrat que el seu principal rol és la banda esquerra, Dani Vidal també el va provar de segon punta contra el Real Zaragoza en un duel en el qual va alternar la posició amb Marc Fernández. Tenir només tres davanters en plantilla, comptant a Marc, fa que Dani Vidal pugui buscar solucions i Mario en podria ser una.

Super Mario tindrà una oportunitat d’or per aparèixer de nou. Amb David Concha fora de combat durant 12 partits per sanció, el barceloní només haurà de competir amb Víctor Narro i Jaume Jardí, si no acaba arribant cap incorporació més, per gaudir de minuts. En aquests primers mesos, Mario haurà de demostrar amb aquesta vida extra que les espurnes que va deixar veure l’any passat es poden convertir en un gran foc per triomfar amb el Nàstic.

