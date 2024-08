Victòria contundent i plàcida d'un Nàstic que està a punt per començar la lliga (3-0)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic ja està a punt. El conjunt grana va guanyar per un contundent i plàcid 3-0 contra l'Espanyol B en el que ha sigut l'últim test de l'equip d'aquesta pretemporada. Antoñín, per partida doble, i Jaume Jardí van ser els golejadors al Salou Sports Center en un partit d'entrenament que s'ha disputat a porta tancada. Els tarragonins s'han mostrat veloços i ordenats en atac amb ràpids contraatacs liderats per un Víctor Narro inspirat i també atents en defensa en un duel en el qual gairebé no han patit.

Dani Vidal va optar per un onze que ben podria ser titular a falta de dos o tres canvis. A la punta d'atac, Pablo i Antoñín van estar acompanyats per Víctor Narro i David Concha, el primer per l'esquerra i el segon per la dreta. Al mig del camp destacava Arnau Sans, jugador del planter que va poder gaudir de la titularitat suplint a Gorostidi. El fitxatge, Álex López, va incorporar-se als entrenaments el darrer dimecres i es va quedar a la grada sense minuts perquè ell segueix la seva pretemporada particular abans de posar-se al 100%. També hi era a la grada Borja Martínez, qui va ser el migcampista titular indiscutible l'any passat que ara està a l'espera de la seva sortida. Gorka i Dufur formaven l'eix defensiu amb Joan Oriol i Tirlea a banda i banda i Dani Rebollo a la porteria.

El Nàstic era l'equip més en forma. A una setmana de començar la lliga i una categoria més que el filial perico, els de Dani Vidal es van fer amos i senyors de la pilota dels primers minuts. El que més destacava era la rapidesa i la decisió. Amb la pilota als peus, els grana dotaven de velocitat al partit per les bandes. Víctor Narro va ser el protagonista i va ser tot un corcoll per a la defensa perica. El mallorquí va guanyar la seva marca per l'esquerra i va resoldre la jugada dins de l'àrea amb qualitat amb una pilota picada que va passar per sobre del porter rival. Només els pals van evitar el golàs, però no l'1-0 perquè Antoñín estava preparat, com a 9 pur, per engaltar el refús i marcar a plaer el primer gol grana.

En defensa el Nàstic no patia. L'únic ensurt a la rereguarda de la primera meitat va ser el canvi de Gorka Pérez. El central va sentir molèsties musculars i Dani Vidal no va dubtar a canviar-lo per precaució. A l'altra àrea, els grana pujaven la intensitat en la pressió, amb un Antoñín que es deixava l'ànima a les botes i també protestant. No hi ha amistós que valgui per al punta grana. Amb un gol no estava satisfet, així que en va tenir un altre amb els mateixos protagonistes involucrats.

Joan Oriol va veure com Narro arrencava per l'esquerra i no va dubtar. Passada en llarg que va guanyar l'extrem mallorquí i, quan aquest va fregar l'àrea petita, va deixar en safata el 2-0 a Antoñín. La connexió entre els jugadors d'atac ja s'està forjant i això són bones notícies per Dani Vidal. El partit podria haver anat 3-0 al descans, però el remat de David Concha, molt participatiu malgrat jugar fora de la seva posició, va ser bloquejat per un defensor.

A la segona meitat Vidal va canviar per complet l'equip amb Antonio Leal, que va entrar per Gorka Pérez, com a únic jugador que repetia sobre la gespa. Malgrat els canvis, l'estil es va mantenir amb un Nàstic incisiu en les transicions. De fet, d'aquesta manera va arribar el tercer. Mario Rodríguez, d'esperó, va habilitar la jugada de Jaume Jardí. El reusenc no va errar en la definició i va posar el 3-0 després d'una jugada ràpida de tres passades.

L'Espanyol va despertar i, en cinc minuts, va enviar una pilota al travesser i va obligar a aparèixer a Alberto Varo, però aquestes dues jugades aïllades van ser les úniques de perill en tot el partit. De fet, si el marcador s'havia d'ampliar, hauria sigut a favor del Nàstic perquè Mario va tenir el seu mà a mà amb el porter rival, però l'extrem va errar.

El Nàstic va saber anestesiar el partit contra un Espanyol que jugava amb un home menys per lesió per acomiadar-se de la pretemporada amb una nova victòria deixant la porteria a zero i, sobretot, molt bones sensacions en atac amb la connexió de Víctor Narro, Pablo i Antoñín. Queda una setmana per començar la lliga i el Nàstic ja està preparat.