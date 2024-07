Gorka Santamaría torna a compartir vestidor amb dos excompanys d’equip

Ja fa tres setmanes que es va obrir la finestra estival del mercat de fitxatges i el Nàstic, malgrat que en els últims dies ha mostrat una mica més d’activitat, l’ha començat amb el fre posat. El conjunt tarragoní ha incorporat cinc jugadors nous i, per contra, ha anunciat nou sortides. El director esportiu Javi Sanz ho va deixar clar en la roda de premsa del seu nomenament: «No tenim pressa».

D’entre els fitxatges que han arribat a la capital, en surt una dada sorprenent. I és que dos d’ells van compartir vestidor, en un passat, amb el davanter grana Gorka Santamaría.

Gorka Pérez, defensa central de 29 anys, va ser company del basc durant la temporada 2021-2022 al CD Badajoz. Aquell any, Santamaría va completar el seu curs més golejador —anotant quinze dianes en 36 partits de Primera Federació. A més, en aquella plantilla també hi jugava el grana David Concha. De les tres temporades que va jugar al conjunt riojà, aquella va ser l’última i en la qual va mostrar un major rendiment.

El Badajoz va acabar el curs en novena posició. Després de l’èxit de Gorka a la Rioja, un dels grans clubs de la categoria va picar a la seva porta: el Deportivo de la Corunya. I durant el curs 2022-2023, va ser precisament quan va coincidir amb una de les altres incorporacions del Nàstic en aquest mercat estival, Víctor Narro.

A Galícia, cap dels dos jugadors va quallar un bon rendiment. De fet, ni Narro ni Santamaría van acabar el curs a les files corunyeses. Per una banda, el davanter centre va disputar 13 partits a lliga —tan sols dos com a titular—, en què no va aconseguir anotar cap gol.

Després d’aquest mal primer tram, el club gallec el va retornar cedit al CD Badajoz, Per altra banda, Víctor Narro va disputar 14 partits a Primera Federació, en què no va aconseguir fer cap gol ni assistència. El club va acabar cedint el jugador durant el mercat hivernal a l’Atlético Baleares.

Gorka Santamaría, després d’una temporada complicada a Tarragona en què no ha demostrat un bon rendiment sobre el terreny de joc, vol recuperar el seu millor nivell. El davanter basc té contracte vigent amb el Nàstic fins al 2025 i, de moment, no vol abandonar la disciplina grana. Des del club, però, no descarten la marxa de Santamaría durant aquest mateix estiu.

Dani Rebollo ja és grana

Ahir, poques hores després que el Zaragoza anunciés l’acord de desvinculació contractual amb el porter andalús, el Nàstic va fer oficial la seva incorporació. Dani Rebollo signa amb el club tarragoní fins al 2025, amb una campanya més opcional.

