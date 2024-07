Lluís Fàbregas: «No pujar a Segona suposa continuar aportant recursos propis i volem optar per l’ascens»

Què significa el Nàstic per a vostè?

«El Nàstic és una part molt important de la meva vida. Des de molt jove, la meva aspiració era poder ser futbolista del primer equip. Vaig créixer esportivament de la mà d’aquest club i vaig tenir la gran sort de poder defensar l’escut sobre la gespa durant dos anys. I hi he seguit vinculat tota la meva vida».

Tota la vida dedicada al Nàstic.

«Amb un bon amic vam crear una empresa de gestió esportiva i el 2004 vam ser proveïdors del Nàstic a través de la marca Umbro. Finalment, vaig liderar el departament de marca durant quatre anys i, posteriorment, vaig ocupar el càrrec de director general des del desembre del 2009 fins la setmana passada. Així que, sí, el Nàstic és gran part de la meva vida».

De director general a president. Per què va acceptar?

«Conec molt bé el club des de diferents vessants i crec que això és molt enriquidor i important. Des de la part del vestidor i del camp, fins a la part que suposa generar recursos i formar part de l’estructura important del club. De fet, fa anys que he participat i he treballat representant el club a Madrid i a la Liga. Ara toca fer el pas d’assumir la presidència executiva de la SAD, que és un càrrec que mai m’havia imaginat. Entenc el nivell de responsabilitat institucional que suposa, que va més enllà de la que havia tingut fins ara sense deixar de banda la part executiva, que és treballar pel bé de l’entitat. Fa molts anys que em dedico a prendre decisions, i, ara, les he de continuar prenent de la mateixa manera. D’aquesta manera, no canviarà la meva manera d’actuar respecte a ser director general o ser president».

Ara estarà a primera línia.

«Sí, tot i que la gent ja em coneix després d’estar tants anys en una posició de responsabilitat com és la de director general. Al final, tothom t’identifica tant pel bo com pel dolent. Ara toca passar a aquesta primera línia, que és un repte complex perquè el llistó està molt alt després d’una gestió impecable i de prestigi com la de Josep Maria Andreu. A més, tants anys treballant al seu costat m’ha servit per aprendre molt a l’hora de quan i com prendre decisions. El fet que ell i la resta del Consell m’hagi donat confiança és una satisfacció enorme i estic convençut que no els decebré».

Josep Maria Andreu ha deixat el càrrec, però segueix formant part del Consell d’Administració. Tindrà en compte el seu consell?

«Per descomptat. Una de les condicions per a poder acceptar aquesta proposta era que el Josep Maria estigués present al Consell d’Administració. Ell és el màxim accionista de la SAD a dia d’avui i continua formant part de l’òrgan directiu, del Consell, del que valida, com la resta de companys, la política i l’estratègia a seguir en el curt, mitjà i llarg termini. El fet de no trobar-te sol i no haver de construir alguna cosa nova fa que em senti còmode i acompanyat. Això significa que no hem acabat el projecte i l’objectiu que es va marcar aquest Consell l’any 2012 quan va entrar. Vam sanejar l’entitat amb una gestió responsable i vam tornar a la categoria professional. Ara ens trobem on estem i hem arribat a dues finals en tres anys, que s’ha de tenir en compte. Continuarem lluitant per sortir d’aquesta categoria insostenible».

Fredrik Wester és un dels accionistes més importants i membre del Consell. Quina és la seva relació amb ell?

«Tenim molt bona relació, com la d’un membre més del Consell d’Administració. És una persona que durant tres anys ha donat confiança al Consell, principalment al Josep Maria Andreu i, ara, a mi. Ens acompanya en les decisions, mostrant el seu punt de vista i preocupant-se perquè aquesta entitat continuï creixent. Fredrik Wester ha ocupat una posició clau com ho va fer en el seu moment Promosport, un soci extern que va acompanyar al Josep Maria en la seva gestió, tot i que ara ja no hi és. Fa uns anys, en Josep Maria i jo ens vam reunir amb el Fredrik Wester, ell va analitzar el club, va fer una due diligence per constatar que tot el que li vam dir era real i es va sumar al projecte. Estem molt contents que estigui amb nosaltres en aquest camí».

La transició és més fàcil quan ja està involucrat en el projecte. Amb quin Nàstic es troba?

«Em trobo amb tot allò en què he pogut participar per dur al club on és ara: una entitat plenament sanejada, amb unes finances realment sòlides aportades pels accionistes. Fa una setmana vam aprovar una ampliació de capital de 3.020.000 euros. Això significa que les persones que formen part d’aquesta entitat posen recursos de la seva butxaca a disposició del club perquè no hi hagi deutes. Per tant, fa que siguem una entitat molt ben referenciada i amb crèdit. No és la mateixa foto la d’avui que la que vaig trobar quan vam entrar l’últim cop. Llavors hi havia 8 milions de deute, no es podia pagar la seguretat social, ni hisenda, ni els jugadors. A més, teníem una amenaça real de la desaparició del club. Gràcies a l’aportació dels accionistes vam resoldre la situació i ens ha deixat com estem a dia d’avui».

Què suposa no pujar a Segona Divisió econòmicament?

«Suposa continuar aportant recursos propis. Si vols tenir un pressupost competitiu i estar a l’altura dels grans per poder optar per deixar la categoria, t’obliga a cobrir el pressupost per no deixar cap deute. Nosaltres tancarem les finances d’enguany amb el pressupost aprovat a la Junta General amb un desfasament d’1.300.000 euros, que creiem que, fins i tot, pot ser menor. La manera de fer d’aquest Consell va ser aportar els diners que faltaven i no fer que el que vingui darrere s’ho trobi. Per això vam fer l’ampliació de capital i per això tenim previstes més ampliacions en el futur si fa falta. Tenim una altra opció, que és fer un pressupost en base al que generem. Altres clubs com el Cornellà ho han fet i han acabat descendint i perdent diners igualment. Nosaltres lluitem per l’altra opció. Només cal veure quins equips han pujat enguany: Castellón, Deportivo, Málaga i Córdoba. Entitats històriques amb masses socials enormes i moltes institucions al darrere seu. Clubs que aposten fort per pujar».

El Nàstic pot sobreviure un any, dos o tres econòmicament a Primera RFEF?

«El Nàstic pot seguir subsistint escollint el model d’optar a deixar aquesta categoria sempre que s’aportin recursos, el que comporta que els accionistes autoritzin i estiguin disposats a l’ampliació de capital. Quan diguin que no, aquest model no podrà ser sostenible i s’haurà de passar al model en base al que es genera. Aquesta categoria és insostenible, els equips que hi formen part acumulen 40 milions de dèficit i això sense tenir en compte als filials, que tenen uns recursos i condicions a les quals ens és impossible competir, perquè tenen el suport d’equips en categories professionals. Nosaltres sempre hem dit que no haurien d’optar al premi de l’ascens. Al mateix temps, creiem que entre els 40 equips que hi formen part hi ha una gran diferència entre clubs i estructures. La Federació s’hauria de repensar el nombre d’equips participants i el fet dels ingressos».

Va destacar durant la Junta d’Accionistes que el Nàstic és un dels equips que més ingressa de la categoria.

«Sí, som dels 7 o 8 equips que més ingressen i això és gràcies a l’equip que no es veu, però que treballa incansablement per obtenir recursos. Des dels socis, les facilitats que es donen i el preu que s’estipulen en conseqüència a l’espectacle esportiu que es dona, fins a la fiabilitat que dona el Nàstic de Tarragona a les empreses. Les entitats no volen estar associades amb gent amb mala reputació o les que no compleixen les seves responsabilitats. Qualsevol de les empreses i les institucions que renoven el patrocini amb nosaltres el fan perquè confien en nosaltres i perquè volen formar part de l’entitat. Fins ara, la figura del Josep Maria Andreu era la que reunia aquests condicionants i donava aquesta fiabilitat. Ell no marxa enlloc i continuarà aportant. Creiem que és un actiu molt important per a nosaltres i ens ajuda al fet que les coses siguin més fàcils».

Una de les novetats d’enguany és que hi haurà un nou patrocinador principal a la samarreta del primer equip.

«Sí, estem treballant en això i en breu anunciarem el canvi que hi haurà. Es va decidir que, després de 10 anys, Sorigué deixarà la primera línia de patrocini. Aquesta era una decisió que ja estava presa independentment d’haver assolit l’ascens de categoria o no. Amb tot, continuaran sent una part molt important del Nàstic Genuine. Seran el patrocinador juntament amb les altres dues empreses que estan en aquest projecte, així que Sorigué ens continua donant confiança i estem molt agraïts. Pel que fa al primer equip, volem que ens patrocini una marca sòlida i que també transmeti els valors d’un club que gairebé té 140 anys d’història».

A nivell esportiu, mantenir la confiança del cos tècnic era prioritari?

«Sí, creiem que es va fer un gran treball. Només va faltar posar la cirereta al pastís. Això és conseqüència d’una direcció esportiva encertada. Aquestes són les que escullen els tècnics, els metges, els fisios i són els entrenadors els que es preocupen que hi hagi aquesta harmonia i de fer un gran bloc per assolir bons resultats esportius. A més, sabent que durant la temporada hi ha alts i baixos i han tingut la capacitat d’aguantar i de ser forts. Moltes vegades també han tingut una bona capacitat per aïllar-se d’un entorn que volia provocar canvis o cremar segons quines coses. Aquí s’ha aconseguit estabilitat, el que ha acabat donant el resultat d’arribar a estar a un pas de l’ascens».

Va deixar clar que l’objectiu és l’ascens directe. Com veu el repte amb el grup que ha tocat?

«Comptem amb dos equips com l’Andorra i l’Amorebieta que tenen una compensació econòmica d’uns 1.300.000 euros de la Lliga per haver descendit, així ja és un avantatge important. A més, sumem els cinc filials de la categoria i també hem de sumar equips importants com la Ponferradina, Lugo, Cultural Leonesa... És un risc molt alt, però som valents, és la nostra aposta i volem l’ascens. És un repte complicat, però en tres anys hem fet dos finals de play-off, això és un mèrit que s’ha de reconèixer».

A nivell de sancions, s’espera que es redueixin amb l’apel·lació?

«Sí, tenim absoluta confiança. Es va presentar un recurs dins el termini i de la forma escaient la setmana passada, argumentant i aportant proves del perquè creiem que la sanció és totalment desmesurada i immerescuda. Farem tot el possible per fer justícia. Tothom va veure el que va passar a l’estadi».

Estaria satisfet si es reduís la sanció a la meitat?

«Estarem satisfets quan quedin a zero partits, perquè tothom va veure que no va passar absolutament res. La gent del Málaga va baixar al camp i van poder celebrar perfectament la seva alegria sense ser expulsats ni trets del camp ni sent increpats. Van tenir total llibertat i a nivell de camp no va passar res que pugui ser mereixedor de quatre partits de sanció. Hi ha un informe dels Mossos d’Esquadra que explica perfectament el que va passar».

A nivell de relacions amb la Federació Catalana, com a president, es pot fer alguna cosa per millorar-les?

«Crec que hem estat deixats i no ens han tingut en consideració per a res. No només no ens han posat facilitats, sinó que ens han posat obstacles si han pogut. Ni t’ajuden, ni es preocupen, ni es posen en el teu lloc, ni t’acompanyen en una fita tan important com la d’un ascens. No esperem res. Nosaltres hem analitzat el que hem pogut fer malament, i crec que ha sigut dir el que pensem i on toca, a les reunions de Madrid i Barcelona. Hem explicat el que veiem i ens hem expressat, això ha sigut. Les coses acabaran caient pel seu propi pes».

Què espera de la campanya de socis?

«Estem molt contents sobretot després de la primera setmana de noves altes. Vam signar més de 300 nous socis en els primers set dies de campanya, que és gairebé un 90% més respecte a l’any passat. Aquesta setmana ha començat la renovació i l’alta presencial i hem reforçat el treball presencial d’atenció al soci amb una persona més. El curs passat el vam tancar amb 7.802 socis, així que l’objectiu és que aquestes persones renovin el carnet».

Projecta millores a l’estadi, com per exemple el videomarcador?

«Sí, estem ultimant la renovació del videomarcador. Durant la temporada vam fer accions de manteniment puntuals, però tindrem un videomarcador nou, potser no a l’agost, però segur que estarà al setembre. Posarem un nou que estigui a l’altura».

Quin missatge deixa per als nastiquers, tant pels que el critiquen o els que no?

«El fet de ser on soc fa que siguis criticat. Ja ho era abans, quan era director de marca i també quan aturava pilotes, ha anat sempre amb mi. Soc una persona responsable i no m’afecten les crítiques. M’agradaria que tothom parlés bé, però és un ideal impossible. El que puc fer és treballar i que els resultats siguin positius. Demano comprensió, acompanyament i crítiques constructives i merescudes; les assumiré».