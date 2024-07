Joan Oriol: «Tant de bo poguéssim ser el màxim de jugadors de l'any passat»

El Nàstic ha encetat aquesta setmana una nova temporada. Encara respectant el dol pel traumàtic final de la passada campanya, però amb la il·lusió de repetir amb un any positiu, l'equip es prepara per a l'inici de competició a l'agost.

Avui, després de la sessió d'entrenament, ha parlat Joan Oriol, el capità de l'equip, que s'ha pronunciat sobre l'inici de la pretemporada, les il·lusions i objectius renovats, la nova plantilla amb les incorporacions i les baixes i el dol del partit de la final del Play-off:

Joan, com has vist aquesta primera setmana d’entrenaments?

«Començar sempre costa. Començar de les vacances i arribar a una altra temporada, doncs al principi costa. Però la veritat és que he vist al grup una altra vegada il·lusionat, compromès, i els nous jugadors que han arribat amb moltes ganes d’ajudar, de sumar i de començar a agafar les coses que vol el míster i que demana.»

El final de la temproada passada va ser molt dur, ja està superat?

«A veure, és difícil no? Perquè en 20 segons se’ns va acabar el somni a tots d’estar a la Lliga Professional, a Segona A. Però tornar a començar, com sempre dic, el futbol et dona una altra oportunitat, agafar forces, il·lusió renovada i tots som conscients d’intentar fer igual o millor allò de l’any passat.»

Han arribat jugadors nous, també primers dies a Tarragona, primers dies amb l’equip. Quines sensacions t'endús d’ells?

«Són uns nois macos, oberts, la veritat és que no els està costant involucrar-se, fer relació amb els companys, i la veritat és que com a capità i com a company molt content, perquè són nois oberts, que pregunten, que volen estar integrats al grup, i després entrenant, amb el poc que es veu, es veu que són molt bons jugadors.»

Encara hi poden haver canvis a la plantilla, poden arribar nous, hi poden haver baixes. Com el viuen els jugadors quan estan allà entrenant?

Benvinguts al futbol, al final està clar que sempre hi ha canvis, surten uns, n’arriben d’altres. Sempre dic el mateix, tant de bo que sempre poguéssim tenir el mateix grup cada any, perquè veure cares noves i que se’n vagin gent amb la que has tingut contacte, que han estat molt bons companys, que han mostrat un compromís, no és fàcil, i no és fàcil per a ningú veure sortir a companys, anar-se’n. Al final són decisions que no pertoquen a mi, tant de bo seguíssim tots, que són coses de la direcció esportiva del club, i està clar que veurem cares noves.

Mantenint un nucli de jugadors i de cos tècnic, suposo que això també ajuda a passar-ho tot plegat i a veure-ho diferent.

« Sí, és molt important al final que segueixi l'staff, staff que ens coneix perfectament, que coneix de casa, que té una comunió també molt important amb l’afició, amb el club. I després sempre dic el mateix, intentar mantenir al màxim possible el bloc de l’any passat, que es van fer coses molt boniques, llavors això és important, i després incorporar jugadors que sumin a aquest projecte, és el que ha de ser. I ja et dic, jo sempre dic el mateix, tant de bo poguéssim ser els màxims jugadors de l’any passat, però és futbol, jo no decideixo, i suposo que els que arribaran hauran de sumar dins de l’equip. »

Li dones molt voltes?

«Sí, li dono molt voltes, perquè és difícil de digerir, perquè vam ser a un passet, perquè vam fer tantes coses bé, però com t’he dit abans, al final el futbol et dona una altra oportunitat, tenir la mateixa il·lusió, el mateix compromís, el mateix sacrifici, i això és traslladar al vestidor que hem de ser capaços de millorar, que serà difícil, però crec que tindrem un equip per fer el de l’any passat.»

La fórmula la teniu, perquè, tanmateix, vau ser allà.

«Sí, al final, com dic jo, la fórmula és treballar dia a dia, demà treballar millor que ahir, i el treball, el treball diari ens portarà al que ens va portar l’any passat. »

Ara parlaves del tema de la gent que ha marxat, de les noves incorporacions, concretament a la defensa, que han marxat Nacho i Trigueros, que han tingut molts minuts durant la temporada. Com estàs veient també, en aquests pocs dies d’entrenament que porteu, les mecàniques defensives amb els nous companys des de la defensa?

«Han marxat dos jugadors molt bons, que han donat aquí un nivell molt alt, però com és el món del futbol, és lícit que també mirin per ells, res a retreure, perquè jo crec que ha estat de la part dels dos un compromís màxim i el nivell que han mostrat. Llavors ara és tornar una mica, començar de nou, queden encara moltes setmanes abans que comenci el primer partit de la Lliga, i els jugadors que han firmat tenen un nivell molt alt, venen d’equips amb un nivell alt, un d’ells va fer el playoff, llavors ara és trobar les peces, encaixar-les, que queda molt, però jo crec que els jugadors que han vingut tenen un nivell molt alt» ha tancat.

