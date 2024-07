El Nàstic s’interessa pel porter Dani Rebollo per fer competència a Alberto Varo

Després de les quatre incorporacions que ha realitzat el Nàstic en aquestes dues setmanes de mercat de fitxatges estival, el club tarragoní ha mostrat interès pel porter Dani Rebollo. El director esportiu grana, Javier Sanz, ho va deixar clar en la roda de premsa de presentació de l’àrea esportiva 2024-2025: «No repetirem la fórmula que vam seguir la temporada passada d’acompanyar a Alberto Varo amb un jugador del futbol base». «Tothom ha de tenir la competència en la seva posició que l’obligui a ser millor jugador», va recalcar Sanz.

En aquesta línia, Heraldo de Aragón ha avançat que el Nàstic ha mostrat interès per signar el porter Dani Rebollo. El porter andalús, de 24 anys, actualment juga al Real Zaragoza, però no compta amb minuts. El jugador no entra als plans del seu entrenador, Víctor Fernández.

Ara, té per davant dos porters com Cristian Álvarez i Gaetan Poussin i encara s’espera que durant les pròximes setmanes pugui incorporar-se Joan Femenías. Per la seva banda, després de la baixa de Dani Parra, el Nàstic necessita un porter que faci competència a Alberto Varo. En aquesta situació, apareix el nom de Dani Rebollo.

El porter, que mesura 1,88 metres, té experiència a Primera Federació i, recentment, a Segona Divisió. Es va formar a les categories inferiors del Real Betis i va jugar nombrosos partits amb el seu filial. La temporada 2022-2023 va recalar cap a Saragossa, on ha passat els darrers dos cursos.

Allà, va jugar 26 partits amb el Deportivo Aragón a Segona Federació i 11 amb el primer equip a Segona Divisió entre la 2022-2023 i la 2023-2024. Ara, té contracte vigent amb el club aragonès fins al 2025, però tot apunta que les dues parts podrien separar els seus camins aquest estiu.

Rebollo ja va visitar el Nou Estadi Costa Daurada en un passat. Ho va fer vestint la samarreta del Betis Deportivo, en la tercera jornada de la primera edició de la Primera Federació. El Nàstic, llavors entrenat per Raül Agné, va guanyar per 2-0.

Els gols els van fer el davanter Edgar Hernández i Javi Bonilla. A la tornada a Sevilla, també amb Dani Rebollo sota els pals, el Betis va tornar a sortir mal parat davant dels tarragonins. Bonilla en primera instància, seguit de Quintanilla i Robert Simón van posar el 0-3 al marcador.

