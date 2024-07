Oficial: Hamza Bellari deixa el Nàstic i marxa traspassat al Valencia CF

El Nàstic de Tarragona i el Valencia CF han tancat el traspàs del jugador Hamza Bellari. Finalment, és l'equip Ché qui s'ha endut el gat a l'aigua i paga una xifra propera als 200.000 euros a l'entitat grana per incorporar l'extrem marroquí al seu filial.

Com ja va publicar Diari Més el passat dia 8 de juliol, el bon rendiment de Hamza a Orihuela, on va arribar com a cedit al gener, jugant 19 partits anotant 3 gols i convertint-se en un jugador clau per fregar l'ascens amb l'equip alacantí, va atraure l'atenció de diversos equips, com el mateix València, i altres filials com el del Barça, el Betis i el Sevilla.

