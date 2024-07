Antoñín Cortés i Antonio Leal, doble reforç del Nàstic per a l’atac i la defen

El Nàstic de Tarragona sacseja el mercat abans d’encetar la pretemporada aquesta tarda. Antonio Leal i Antoñín Cortés són el tercer i quart fitxatge del conjunt de Dani Vidal. Tots dos jugadors signen per dues temporades i apuntalen l’atac i la rereguarda grana.

Antonio Cortés Heredia Antoñín, de 24 anys i 1,82 metres d’altura, va néixer a Málaga i la darrera temporada va ser titular indiscutible amb el Lugo. En els 36 partits que va jugar a terres gallegues, Antoñín va marcar tres gols i va repartir una assistència jugant en múltiples posicions de l’atac. De fet, la polivalència és la principal virtut de l’atacant, perquè és capaç d’actuar per les dues bandes, així com fer la funció de segon davanter.

Antoñín destaca per ser un jugador poderós en els contactes i guanyador de duels. El malagueny té experiència a Segona Divisió i també a Primera, ja que va debutar amb el Granada, jugant 8 partits i marcant un gol la temporada 2019/2020. Té experiència a Segona amb el Málaga i el Rayo Vallecano, jugant 30 i 26 partits i anotant 3 i 6 gols, respectivament. A més, ha estat a les lligues de Portugal i Xipre i ha arribat a ser internacional amb la selecció espanyola sub-21.

Contra el Nàstic va disputar tots els minuts en els dos duels. Amb tot, Antoñín no va poder evitar la victòria del conjunt grana tant a l’anada, amb el gol d’Andy Escudero, ni a la tornada, amb els gols de Pablo Trigueros i Marc Fernández.

D’altra banda, Antonio Leal, té 25 anys i fa 1,89 metres d’alçada. Leal arriba lliure de la Ponferradina, equip en el qual va disputar 29 partits i va ser una de les torres de la rereguarda del Bierzo. De fet, la Ponferradina, com el Nàstic, va destacar per la seva fortalesa defensiva, rebent només 26 gols, dos més que el Nàstic. Leal destaca per la seva contundència a l’hora de treure el perill de l’àrea. A més, amb la seva alçada, suma perill en les accions a pilota aturada del Nàstic.

El jugador nascut a Cadis es va formar a les categories inferiors del club de la seva ciutat i després va fer el salt al Villarreal. Allà va créixer com a futbolista per després provar sort al Recreativo i al Levante B. A l’Unionistas, fa dos anys, és on va mostrar el seu potencial i va provocar que la Ponferradina, un equip amb pressupost que va baixar de Segona, es fixés en ell. Ara, aterra a Tarragona per fer parella amb Gorka Pérez i amb Unai Dufur com a tercer central en discòrdia.

Centrats en la pretemporada

D’altra banda, el Nàstic també té un ull posat a les sortides. Amb tot, no hi ha pressa per decidir i des de l’entitat grana volen esperar a la pretemporada. Avui engega el curs 2024-2025 dels de Dani Vidal i, a diferència de l’any passat, no tindrà a la seva disposició gran part dels reforços.

La pretemporada també serà una oportunitat per als jugadors que no han gaudit de confiança. Tirlea i Mario Rodríguez, així com Marc Álvarez, que es va perdre el curs per lesió, començaran el curs amb la resta del planter i, segons dicti la pretemporada, podrien acabar sortint.