El Nàstic fa oficial la incorporació d'Antoñín Cortés

El Nàstic de Tarragona ha anunciat el fitxatge d'Antonio 'Antoñín' Cortés Heredia (Màlaga, 16 d’abril de 2000) en el present mercat de fitxatges. L'atacant andalús, que arriba procedent del CD Lugo, vestirà la samarreta grana fins al 30 de juny de 2026.

Antoñín arriba a Tarragona després de finalitzar la seva vinculació amb el CD Lugo, on aquesta temporada ha disputat 39 partits oficials, entre la Primera Federación i la Copa del Rey. Al llarg de la seva carrera professional, destaca la seva experiència a la màxima divisió nacional amb el Granada CF, on ha jugat 10 partits oficials. A més, durant el curs 2022-2023, va defensar els interessos del Vitória Sport Clube i l’Anorthosis Famagusta a les primeres divisions de Portugal i Xipre, respectivament.

El nou jugador grana es va formar a les categories inferiors del Málaga CF i, amb 24 anys, ja acumula 150 partits oficials. D’aquests, més de 80 han estat a la categoria de plata, defensant els interessos del Málaga CF i del Rayo Vallecano, equip amb el qual va aconseguir l’ascens a Primera Divisió la temporada 2020-2021, anotant 7 gols. En aquella mateixa temporada, també va debutar amb la selecció espanyola sub-21, disputant dos enfrontaments.

Antoñín aportarà talent ofensiu al Nàstic, ja sigui com a davanter centre, segon punta o extrem. Destaca per la seva capacitat de remat, velocitat i habilitat per assistir als companys en els metres finals. El jugador s'incorporarà a la dinàmica del primer equip en la doble sessió programada per demà, dimarts, i en els propers dies s’anunciarà la data de la seva presentació oficial com a jugador grana.

