Nacho González no seguirà al Nàstic

Després del comiat de Pablo Trigueros, aquest divendres ha estat el torn de la seva parella a l'eix de la defensa del Nàstic de Tarragona. El club grana ha anunciat avui que l'andalús finalitza la seva etapa al Nàstic i s'acomiada així de Tarragona.

Tot apunta que Nacho firmarà els pròxims dies amb l'Intercity d'Alacant, escut que defensarà la temporada que ve una vegada compleixi la sanció imposada per la RFEF per la seva expulsió, i posterior «agressió» a un àrbitre, durant el Nàstic- Málaga.

El defensa sevillà de 29 anys va arribar com a agent lliure al Nàstic el passat estiu procedent del Mérida per reforçar la defensa tarragonina signant un contracte per a una temporada amb una altra d'addicional en cas d'ascens. Els seus inicis van ser complicats a causa d'algunes opinions polítiques controvertides que havia fet el jugador a les xarxes socials, però, amb l'inici de la competició, Nacho va demostrar un gran nivell futbolístic i un alt nivell d'implicació amb l'equip a través de la seva contundència i treball defensiu.

Nacho ha disputat 35 partits amb la samarreta grana marcant 2 gols i contribuint al fet que l'equip grana hagi format la millor defensa de la categoria fent una gran parella amb Pablo Trigueros.

Arrán dels accidents ocorreguts en la final del Play-off, la Federació li va imposar una suspensió de 3 mesos més cinc partits a Nacho, una sanció que podria veure's reduïda per les al·legacions presentades.

Cal recordar que, tal com va anunciar el mateix Nàstic al comunicat de finalització de contractes, el club va presentar una oferta de renovació, que, finalment, el jugador ha desestimat per prendre un altre camí.

