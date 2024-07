Pablo Trigueros no renovarà amb el Nàstic i s'acomiada del club

Pablo Trigueros ha estat una figura molt destacada a la defensa del Nàstic d'aquesta temporada. El central manxec ha completat, amb la resta de companys de l'equip, un any excepcional en tasques defensives, convertint el Nàstic en l'equip menys golejat de la categoria. Trigueros ha estat una peça fonamental a l'eix de la defensa on ha fet una parella molt destacada amb Nacho González.

Tanmateix, Trigueros només va firmar un contracte d'una temporada el passat estiu quan es va incorporar al Nàstic, i, acabada la seva vinculació amb l'entitat grana, el manxec ha fet ja un escrit acomiadant-se del club amb el qual sembla evident que no renovarà per ampliar la seva estada a Tarragona.

El jugador ha volgut agrair a companys i afició per tot el viscut durant l'any i ha afirmat que «Finalment no ha pogut ser, però estic segur que el Nàstic tornarà on mereix ser...» ha tancat.

Diversos companys del vestuari grana d'enguany com Pablo Fernández, Andy Escudero, Iker Recio o Marc Álvarez han comentat la publicació mostrant la seva tristesa per la notícia.

Sembla que Trigueros podria tenir el seu futur ja resolt amb l'Andorra, que tornarà a Primera RFEF després del seu descens del futbol professional.

