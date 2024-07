Gorka Pérez, ben posicionat per reforçar l’eix de la defensa del Nàstic

El Nàstic de Tarragona va donar el tret de sortida al mercat de fitxatges el darrer dimecres amb la primera incorporació de Víctor Narro. L’extrem va ser el primer, però des de les oficines de la Budallera tenen obertes diferents opcions per reforçar gairebé totes les posicions de l’esquema de Dani Vidal. Actualment, la més necessitada és l’eix de la defensa i Gorka Pérez és un dels jugadors millors posicionats.

Davant la baixa de Pablo Trigueros, que ha fitxat per l’Andorra, i Nacho González, que apunta a marxar direcció Intercity. L’equip alacantí hauria posat sobre la taula una oferta superior a nivell econòmic que ha acabat per trencar les negociacions per la renovació amb el Nàstic. D’aquesta manera, Unai Dufur és l’únic central amb contracte del Nàstic. Per aquest motiu, l’entitat vol incorporar més d’un jugador per formar un nou mur grana i Gorka Pérez és un dels que es troben més a prop.

Pérez, de 29 anys i nascut a Gordexola, el País Basc, va ser un dels centrals titulars del CD Lugo la darrera temporada. El central d’1,86 metres d’alçada va jugar un total de 26 partits, 25 d’aquests com a titular. De fet, la darrera temporada ja va jugar al Nou Estadi Costa Daurada en un duel que va acabar amb victòria grana per 2-0, amb un penal aturat de Alberto Varo al seu company al Lugo, César Morgado. El Nàstic seria el seu quart equip en quatre anys, després de jugar com a titular al Numancia la temporada 2022/2023 i destacar amb el Badajoz la temporada 2021/2022, en la qual va assolir tres gols.

Retrobaments

L’arribada de Gorka Pérez seria la segona d’un jugador del Lugo cap al Nàstic després del fitxatge de l’extrem Víctor Narro. Els dos jugadors tornarien a coincidir després de la seva etapa en el Lugo, però també hi ha un tercer jugador del Nàstic que ha coincidit amb els dos jugadors en el passat: Gorka Santamaría.

El davanter basc va coincidir amb Gorka Pérez la temporada 2021/2022 en el Badajoz. En aquell equip també hi va ser David Concha, tots tres eren titulars en un Badajoz que va quallar una bona temporada, quedant-se a les portes del play-off d’ascens. Santamaría també té un enllaç amb Víctor Narro, amb qui va coincidir mitja temporada al Deportivo.