La xilena de Godoy a Ceuta, el millor gol de la temporada a Primera Federació

La xilena d'Alan Godoy a Ceuta ha estat escollida com el millor gol de la temporada a Primera RFEF.

El compte de Twitter de l'organització de la competició ha publicat una llista de les 10 millors dianes de la temporada a la categoria, i, en primera posició, hi trobem l'espectacular remat acrobàtic del davanter canari.

Amb aquest golàs, Godoy empatava, momentàniament el partit a Ceuta. Per tant, va ser un gol molt important en un moment difícil pel Nàstic, que es veia per darrere al marcador en un camp molt complicat en l'anada de semifinals de Play-off. Finalment, el Nàstic va aconseguir endur-se un agònic i meritori empat de la ciutat autònoma amb un gol de Gorostidi als últims instants, un resultat clau per a superar l'eliminatòria en la tornada.

Del Top 10, n'han quedat fora altres gols destacats d'aquesta temporada del Nàstic com la canonada de Nacho González al Nou Estadi contra el Cornellà, la falta de Jaume Jardí contra el Logroñés, la gran carrera del mateix Godoy a l'estadi Johan Cruyff, la volea de Gorostidi al Nou estadi contra el Barça Atlètic o el gol de Gorka en la final del Play-off després d'una gran jugada de Gorostidi.

En vuitena posició també hi trobem presència nastiquera, però, en aquest cas, com l'equip que encaixa. El golàs de Diego Barri al Reino de Leon després d'una gran jugada individual també ha estat reconegut.

