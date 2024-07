Víctor Narro, primer fitxatge del Nàstic de Tarragona

L'extrem Víctor Narro Valero (Palma de Mallorca, 27 de maig de 1999) és el primer fitxatge del Nàstic de Tarragona. El jugador arriba procedent del Lugo i signa per dues temporades fins al 20 de juny de 2026.

El jugador balear s'ha format futbolísticament a les categories inferiors del Villarreal CF i Real Valladolid, entre d'altres, arribant a disputar cinc partits oficials amb el primer equip de Pucela. En les últimes temporades s'ha consolidat com un jugador important a Primera Federación, defensant els interessos del RC Deportivo, Atlètic Balears i l'esmentat CD Lugo, el passat curs 23-24.

Narro destaca per ser un extrem tenaç per la banda, amb molta facilitat per encarar i driblar el seu adversari, així com sortir amb velocitat i guanyar la línia de fons per executar centrades. D'aquesta manera, generarà profunditat i desequilibri a l'esquema tàctic de Dani Vidal. A més, és polivalent i pot ocupar les dues bandes.

La darrera temporada va jugar un total de 30 partits, assolint dos gols i tres assistències.

El jugador s'incorporarà a la dinàmica del primer equip a l'inici de la pretemporada, programada pel 15 de juliol, a les instal·lacions del Nou Estadi Costa Daurada. En els pròxims dies s'anunciarà la data de la presentació oficial.