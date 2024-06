José Cosano (FCF) defensa que un directiu del Nàstic «el va insultar i el va intentar agredir»

La Federació Catalana de Futbol (FCF) ha emès un comunicat oficial per donar la seva versió dels successos ocorreguts dissabte passat després del partit de play-off entre el Nàstic i el Màlaga, disputat al Nou Estadi.

El representant de la Federació que es trobava present a l’estadi José Cosano, delegat territorial de la FCF a Tarragona en qualitat d’espectador a l’avantllotja, ha decidit trencar el seu silenci davant de la proliferació «d’informacions falses» tal com les ha ttillat en un comunicat, que han publicat alguns mitjans de comunicació.

Segons el comunicat, durant el desenvolupament del partit, Cosano no va tenir cap problema al seu seient. Tanmateix, en intentar abandonar les instal·lacions després del xiulet final, va ser abordat a l’altura de la llotja per un membre de la Junta Directiva del Nàstic, qui li hauria llançat tota mena d’insults. En aquell mateix moment, un altre directiu hauria intentat agredir-lo, sent aturat per altres persones presents a la zona, incloent el directiu que inicialment l’havia increpat.

El comunicat destaca que el representant va ser convidat a abandonar les instal·lacions pel directiu que el va insultar, i que així ho va fer per evitar més confrontacions. Així mateix, emfatitza que les acusacions difoses per alguns mitjans són completament falses i que en cap moment no ha desmentit les declaracions Joan Soteras, President de la FCF.

«Vull deixar clar que vaig ser insultat i se’m va intentar agredir sense arribar a aconseguir-ho gràcies a les persones d’aquella zona de la llotja», se subratlla en el comunicat. A més, el representant reafirma el seu compromís amb el futbol del territori, incloent la base del Nàstic, i considera el tema tancat.

Així, la FCF «da per tancat» l'assumpte dels fets viscuts al Nou Estadi.

