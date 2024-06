Duríssima sanció al Nàstic: quatre partits a porta tancada

La Real Federación Española de Fútbol ja ha fet públiques les sancions al Gimnàstic de Tarragona pels fets ocorreguts durant la final del play-off d'ascens contra el Málaga, on el club grana va sortir malferit. D'entre les sancions, la més rellevant és la d'una multa de 9.000 euros i quatre partits a porta tancada per infraccions molts greus per omissió del deure d'assegurar el correcte desenvolupament del partit.

En l'acta de la RFEF consideren que es trobava en risc la integritat física que van sofrir els àrbitres al final del partit amb la invasió massiva d'aficionats locals i, posteriorment, en el seu propi vestuari, a més de les molt greus amenaces que es van proferir per dirigents del propi club local contra ells i els seus familiars.

La RFEF també li ha imposat una multa de 602 euros pels incidents lleus que es van produir al minut 33 del partit. Segons el comunicat, els aficionats gran haurien llençat una moneda de 20 cèntims a l'àrea on es trobava el porter del Málaga. Tot i això, no es va poder verificar que la moneda impactés contra algún jugador ni que provoqués cap lesió. Davant aquesta situació, es va activar el protocol de llançament d'objectes, demanant per megafonia que el públic parés de tirar objectes.

També han sancionat amb 602 euros al club pel llançament d'un petard i l'encesa de dues bengales, després del gol del Nàstic, a la zona de darrera del porter visitant. Després d'ordenar la seva apagada ja no es va produir cap incident similar.

Una altra sanció de 1.000 euros per l'alteració de l'ordre del enfrontament causat pel llançament de pilotes des de la grada al terreny de joc i prevenció de clausura.

Sancions a jugadors

La RFEF també ha decidit amonestar a dos jugadors del Nàstic. En el cas de Nacho, li ha imposat 1 partit de sanció per doble amonestació i la seva consegüent expulsió (Article 120). A més de tres mesos de suspensió per agressió contra els àrbitres, directius o autoritats esportives, després de ser expulsat, i una multa accessòria de 270 euros al club i de 1.800 € a l'infractor (Article 104).

També li han imposat 2 partits de suspensió per no dirigir-se al vestuari després de ser expulsat i negant-se a retirar-se, i una multa accessòria de 45 euros al club i de 300 euros a l'infractor (Article: 121.3). I 2 partits de suspensió per protestes als àrbitres després d'haver estat expulsat, trobant-se a la boca de vestuaris, i multa accessòria de 90 euros al club i de 300 euros a l'infractor.

Per la seva banda, a David Concha li han imposat 6 partits de suspensió per cridar i gesticular protestant una decisió de l'àrbitre principal i dirigir-se cap a un dels àrbitres assistents amb insults i ofenses verbals, amb multa accessòria en quantia de 270 euros al club i de 1.800 euros a l'infractor (Article 99).

A més de 2 partits de suspensió per no dirigir-se al vestuari després de ser expulsat i negant-se a retirar-se, amb multa accessòria de 45 euros al club i de 600 euros a l'infractor (Article: 121.3). I 4 partits de suspensió per manifestar una actitud violenta cap a un dels àrbitres assistents, llançant-li aigua d'una ampolla i buidant-la sobre el seu cos, amb multa accessòria en quantia de 180 euros al club i de 1.200 euros a l'infractor (Article: 101).

Més incidents

En l'acta redactada per l'àrbitre Eder Mallo Fernández es pot llegir d'altres incidents greus com amenaces de mort dirigides a l'equip arbitral un cop es trobaven dins del vestuari, amb la porta apallissada i oberta sense autorització. L'àrbitre va detallar amenaces com «Morireu», «El teu fill morirà», «Fills de puta», «Tant de bo us mateu», entre altres insults.

Mallo assegura que van témer per la seva integritat física i que la seguretat present els va indicar que els hi era impossible retirar i controlar a aquella gent ja que segons els van dir «són diversos directius i propietaris del club». I afegeix que a la sortida, un dels directius del Nàstic, va intentar donar un cop de puny a un dels seus assistents, sense arribar a impactar contra ell, i va fugir. Els àrbitres van sortir escoltats cap als vehicles i a la carretera fins a l'arribada a l'hotel.

L'àrbitre afirma que un cop finalitzat el partit, quan es van retirar als vestuaris, un membre del cos tècnic del club grana, identificat per la seva indumentària pero sense poder saber la seva identitat perquè va sortir corrents, va empènyer al seu assistent per les escales del túnel de vestuaris sense haver de lamentar cap lesió.

