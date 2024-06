El president de la FCF, Joan Soteras: «No posaré els peus al camp del Nàstic»

El president de la Federació Catalana de Futbol (FCF), Joan Soteras, no va ser present durant la final del play-off entre el Nàstic i el Málaga. El president del Nàstic, Josep Maria Andreu, va destacar en la roda de premsa del darrer dimarts que «no va venir a veure el partit perquè sabia que podia passar alguna cosa».

Joan Soteras va contestar també en una entrevista a RAC1 indicant que «fa un any, es va posar una pancarta al camp que destacava que no era ben acollit a Tarragona. Soc creient, així que no tornaré a posar els peus al camp del Nàstic».

Soteras va assenyalar que aquesta situació s’arrossega des del play-off de Vigo «fa dos anys sí que vaig estar present a la final de Vigo, el Nàstic no va pujar i vaig rebre insults molt greus».

En la mateixa entrevista, Soteras va titllar el ja expresident del Nàstic com a «descerebrat». L’FCF sí que va estar representada al Nàstic-Málaga a través del delegat territorial, José Cosano.

Soteras va indicar a RAC1 que «un fill del Josep Maria Andreu va intentar agredir i va insultar al delegat territorial». Cosano va indicar a Diari Més que «vaig rebre insults i vaig viure una situació molt desagradable i incòmoda a la llotja».

Et pot interessar: