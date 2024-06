Els Mossos apunten que «no hi va haver cap amenaça de mort» a l'àrbitre del Nàstic-Málaga

Els Mossos d'Esquadra van constatar que l'àrbitre del Nàstic-Málaga «no va rebre cap amenaça de mort» i, d'aquesta manera, contradiuen els fets establerts a l'acta arbitral d'Eder Mallo Fernández. Així s'apunta a l'informe policial del partit, segons ha publicat el mitjà RAC1.

L'acta arbitral d'Eder Mallo Fernández va denunciar uns successos molt greus que incloïen «el colpejament amb agressivitat de la porta del vestuari en 24 ocasions», així com amenaces de mort per al col·legiat i als seus familiars i amenaces. A més, Mallo Fernández va detallar que «vam arribar a témer per la nostra integritat física» i que, segons van recollir, «la seguretat present ens va indicar que els és impossible retirar i controlar a la gent perquè són diversos directius i propietaris del club».

Segons apunta RAC1, qui ha tingut accés a l'informe dels Mossos d'Esquadra, el cos policial contradiu alguns dels fets que Mallo Fernández tipifica a l'acta. Segons els Mossos, l'àrbitre i els seus assistents «en cap cas van veure compromesa la seva integritat física». A més, el coordinador de seguretat dels Mossos d'Esquadra detalla que «no es poden identificar els autors de la majoria dels insults».

A més, l'informe policial certifica que hi va haver insults adreçats a l'àrbitre com «rata, covard o fill de puta», però no parla d'amenaces de mort. De fet, els Mossos d'Esquadra identifiquen al president Josep Maria Andreu com a autor d'alguns d'aquests insults, segons apunta RAC1.