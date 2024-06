Josep Maria Andreu deixa la presidència del Nàstic

Josep Maria Andreu ha comunicat, aquesta tarda, que deixa de ser president del consell d'administració del Club Gimnàstic de Tarragona SAD.

El fins ara president del club, que estava al capdavant de la SAD tarragonina des de 2012, ha anunciat que era una decisió que s'havia pres «molt abans de la final del play-off».

Josep Maria Andreu va presidir el Nàstic des de 2001 fins al 2007 amb dos ascensos, a Segona i Primera Divisió, i va tornar a l'entitat grana el 2012 en aconseguint un altre ascens a Segona Divisió.

El ja expresident del Nàstic ha comparegut acompanyat d'alguns membres del Consell d'administració, el capità del primer equip Joan Oriol, els directors esportius Sergi Perés i Javier Sanz i Frederik Wester.

«La meva gran il·lusió era deixar el Nàstic al futbol professional per Tarragona i no ha pogut ser. Sento la impotència i la injustícia de la qual vam ser testimonis més de 14.000 persones, però tristament no és la primera vegada que hem viscut això. Tothom recorda Llagostera i Vigo, però aquesta vegada ha estat més cruel.» ha tancat.

Alguns aficionats granes han donat suport a Josep Maria Andreu després d'anunciar la seva decisió i li han dedicat alguns càntics i aplaudiments a la sortida.

