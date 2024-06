El Nàstic acudirà a la justícia ordinària per l'arbitratge d'Eder Mallo Fernández

El Gimnàstic de Tarragona, SAD ha informat que acudirà a la justícia ordinària per l'arbitratge d'Eder Mallo Fernández durant el partit de dissabte al vespre al Nou Estadi Costa Daurada.

L'entitat grana ha recavat proves suficients per demandar al col·legiat, com a mínim, per negligència. Alhora no descarta, en funció de les investigacions en curs, iniciar la via penal.

Properament, el club informarà amb detall dels passos que realitzarà per defensar els interessos i l'honorabilitat de l'Entitat, així com de tots els seus accionistes, socis i aficionats.

Et pot interessar