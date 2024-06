El Nàstic, a refer-se del cop més dur de la història recent de l’entitat grana

Tres dies després, l’ascens frustrat del Nàstic a Segona Divisió encara fa molt de mal tant als aficionats, com al cos tècnic, plantilla i el club. Perdre l’ascens a Segona Divisió a l’últim minut de la pròrroga –després de dominar el Málaga jugant amb un home menys durant tota una hora– és el final més cruel possible d’una temporada de lluita i d’il·lusió. El de dissabte va ser, sense dubte, el cop més dur de la història recent del Nàstic de Tarragona, superant l’ascens frustrat a Vigo contra el Villarreal B el 2022 i la derrota a Llagostera, l’any 2014.

Jugar any rere any a Primera Federació té un cost elevat econòmicament. Tant el Nàstic com la resta d’equips de la categoria presenten pèrdues cada temporada. El conjunt grana va haver de retallar el pressupost un 30% i pujar a Segona Divisió era una doble solució, tant a nivell econòmic com en l’esportiu, que és la categoria que el Nàstic es mereix. Amb la continuïtat de Dani Vidal, acompanyat d’Iván Moreno i Jordi Abella, l’entitat va apostar per un equip format per jugadors de la casa amb el retorn d’homes com Alberto Varo, Óscar Sanz i Jaume Jardí.

El gruix de l’equip es va completar aviat i, des del primer dia, van mostrar una unió poderosa que es va acabar encomanant amb l’afició. El projecte de Dani Vidal no només va enganxar al Nàstic a la part alta de la classificació durant tota la temporada, sinó que també va reviure la flama nastiquera a Tarragona. Era un fet habitual veure més de 7.000 persones al Nou Estadi cada 15 dies, així com la interacció dels jugadors amb els aficionats a través de les xarxes socials. Fins i tot, els més nous, com Alan Godoy, es van imbuir en aquesta dinàmica i sentiment. El darrer dissabte va significar la culminació d’aquesta unió, amb un ambient carregat amb més de 14.500 ànimes al camp, però que van acabar vivint el pitjor final possible del qual el Nàstic s’haurà de tornar a aixecar.

El Nàstic va competir durant més d’una hora amb un home menys. Després de la rigorosa expulsió de Nacho, els grana van mantenir la pressió i el domini i van obtenir el premi del gol de Godoy per forçar la pròrroga. A la primera part del temps extra, Gorka Santamaría va marcar el seu primer gol de la temporada per posar el 2-0. Semblava el guió perfecte, però es va acabar ennegrint amb el show de l’àrbitre. Encoratjat per un grup d’aficionats de Gol de Muntanya que van llançar pilotes al camp, Eder Mallo va aturar el partit durant 7 minuts. Aquest temps va donar aire al Málaga per reorganitzar-se. A més, el gol d’Antoñito, corresponent al 2-2, va arribar després d’un possible control de pilota amb la mà.

L’àrbitre puja a Segona

L’àrbitre del Nàstic-Málaga, Eder Mallo Fernández, ha sigut premiat pel Comitè Tècnic d’Àrbitres amb l’ascens a Segona Divisió, després de les polèmiques viscudes a la final. Tanmateix, Daniel Palencia Caballero, que va xiular el partit d’anada, també ha pujat de categoria.

