Nàstic-Málaga: a un triomf de complir el somni de milers de nastiquers

Ha arribat l'hora de la veritat. Ha arribat l'hora de fer els somnis realitat. Ha arribat l'hora de la gran final per l'ascens a Segona Divisió. El Nàstic i el Málaga es baten a un duel d'infart a partir de les 20.30 hores al Nou Estadi Costa Daurada per un bitllet de tornada al futbol professional.

Els grana necessiten guanyar davant dels seus per tancar la ferida de Vigo i pujar a Segona Divisió, mentre que el Málaga voldrà aguantar el resultat. 90 minuts al Nou Estadi són molt llargs, i podrien ser més si s'arriba als 120 minuts amb una pròrroga. Sigui quin sigui el resultat, avui Tarragona viurà una nit molt llarga.

El tècnic del Nàstic, Dani Vidal, va destacar en roda de premsa que el futbol li deu una al Nàstic des de Vigo: «El futbol té aquestes coses, passen moments dolents. Ara fa dos anys ens vam quedar a tan sols un partit d'aconseguir l’objectiu. És una categoria molt complicada per estructures com la nostra. El club ha treballat molt aquests dos anys per tornar a tenir una segona final en tres temporades. Suposo que és senyal que es fan moltes coses bé. Fa dos anys no vam poder aconseguir-ho. Esperem que el resultat demà sigui més diferent i que tornem al club a la categoria que mereix».

El conjunt de Dani Vidal va demostrar a la Rosaleda que no és inferior al Málaga. De fet, la derrota es va donar per dos detalls «molt controlables», segons va destacar el mateix tècnic. Amb els errors analitzats i corregits, el Nàstic es presenta a la batalla amb totes les armes preparades i esmolades.

El duel a la Rosaleda també va posar sota el focus els punts forts del Málaga. El davanter Roberto Fernández va demostrar que està en estat de gràcia marcant un doblet. El primer en un córner ràpid que va atrapar a la defensa del Nàstic descol·locada i el segon executant a la perfecció un penal ajustant el tir al pal dret.

D’altra banda, el killer va tenir dues accions destacades més que va destacar la seva capacitat de trencar línies. Tant a la primera com a la segona part, Roberto va ser capaç d’aprofitar dues pilotades llargues per colar-se per velocitat entre Pablo Trigueros i Nacho González. En totes dues ocasions va ser atrapat pels dos centrals o per Pol Domingo, però és una situació a tenir en compte de cara a evitar contraatacs ràpids quan el Nàstic estigui massa centrat en atacar.

El Nàstic ha tornat amb tots els homes preparats. També Gorostidi, qui va ser baixa per molèsties. Tothom està preparat per fer història i no hi ha millor escenari que un Nou Estadi Costa Daurada ple amb 14.500 persones. Ha arribat la nit de les llàgrimes, i tots els nastiquers esperen que aquestes siguin d'emoció i felicitat.

