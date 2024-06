El Nàstic, preparat per remuntar al Málaga i fer dels somnis realitat

Ha arribat el moment de complir els somnis. El Nàstic de Dani Vidal afrontarà demà el partit més important de tota la temporada contra el Málaga amb l’objectiu de certificar l’ascens a Segona Divisió i tancar la ferida patida a Vigo fa dos anys. Després de cinc temporades fora del futbol professional, i de tota una temporada d’esforços, sacrificis i èxits, els grana afronten un duel clau davant un Nou Estadi Costa Daurada completament ple en un dia per a la història.

Els de Dani Vidal només necessiten una victòria. Com a millor local de la categoria, aquest fet s’ha repetit 13 vegades en els 20 partits que s’han disputat al Nou Estadi Costa Daurada. Si és per la mínima, el partit s’allargarà 30 minuts més amb una pròrroga. Amb tot, això no seria problema per al Nàstic perquè ha demostrat durant el curs que una de les seves principals virtuts és saber patir i sobreviure a la pressió del rival i en els moments més difícils. Al seu costat hi haurà, molt probablement, més de 14 mil persones a les graderies tenyint de grana el Nou Estadi Costa Daurada i empenyent l’equip cap a la mateixa direcció. Molts dels nastiquers tenen el record fresc de la final perduda de Vigo, d’altres serà la primera vegada que trepitgen l’estadi grana, però tots se centraran a animar el seu equip, tal com van fer contra el Ceuta ara fa dues setmanes.

El conjunt de Dani Vidal va demostrar a la Rosaleda que no és inferior al Málaga. De fet, la derrota es va donar per dos detalls «molt controlables», segons va destacar el mateix tècnic. Amb els errors analitzats i corregits, el Nàstic es presenta a la batalla amb totes les armes preparades i esmolades.

El duel a la Rosaleda també va posar sota el focus els punts forts del Málaga. El davanter Roberto Fernández va demostrar que està en estat de gràcia marcant un doblet. El primer en un córner ràpid que va atrapar a la defensa del Nàstic descol·locada i el segon executant a la perfecció un penal ajustant el tir al pal dret. D’altra banda, el killer va tenir dues accions destacades més que va destacar la seva capacitat de trencar línies. Tant a la primera com a la segona part, Roberto va ser capaç d’aprofitar dues pilotades llargues per colar-se per velocitat entre Pablo Trigueros i Nacho González. En totes dues ocasions va ser atrapat pels dos centrals o per Pol Domingo, però és una situació a tenir en compte de cara a evitar contraatacs ràpids quan el Nàstic estigui massa centrat en atacar.

Finalment, l’altre obstacle a superar és Alfonso Herrero. El porter del Málaga va fer dues aturades d’escàndol per frustrar gols del Nàstic. La primera va ser al minut u, quan Godoy va rematar tot sol des de dins de l’àrea i, posteriorment, també va volar per interceptar un míssil de David Concha.

Demà serà el moment per brillar, per aquells jugadors que vulguin entrar en la història del Nàstic. El 2015, contra el Huesca i un Nou Estadi ple, el Nàstic ja va demostrar que és invencible. Ara toca repetir la gesta i fer dels somnis una realitat per tornar al futbol professional.

Álex Mula: «Tenim moltes ganes d’acabar el treball de tota la temporada amb un ascens»

L’extrem del Nàstic, Álex Mula, va mostrar la il·lusió i les ganes de tota la plantilla perquè arribi el duel del dissabte. Mula va destacar que «tenim moltes ganes d’acabar el treball que hem fet durant tot l’any. Volem estar a Segona Divisió». A més, va assenyalar que «el partit es decidirà per detalls, per qui competeix millor, i sabem que amb la nostra gent serà més fàcil».

La Guàrdia Urbana posarà en marxa un dispositiu de mobilitat Davant la previsió d’una gran afluència de persones, la Guàrdia Urbana avisa que un cop estiguin plens els pàrquings de terra del voltant del camp, tallarà els accessos a la Vall de l’Arrabassada i el Camí de la Budallera. Tanmateix, el cos policial controlarà el trànsit a la sortida del partit.

