Dani Vidal: «Si ens centrem purament en el joc, som conscients que el gol tard o d'hora arribarà»

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a l'últim partit de la temporada. Els granes s'enfrontaran al Màlaga amb l'obligació de remuntar el 2-1 de l'anada. No estaran sols els futbolistes nastiquers, els acompanyaran més de 14.000 aficionats que ompliran les graderies del Nou Estadi Costa Daurada.

Així, el club tarragoní somia en capgirar el marcador i tornar al futbol professional cinc anys després del seu últim descens. El partit es disputarà dissabte a partir de les 20.30 h al coliseu grana.

Esteu preparats pel partit dels partits?

«Sí, evidentment que sí. L’equip porta una temporada molt regular, molt fiable. Sobretot a casa, hem tornat a fer una setmana d’entrenaments espectaculars i l’equip està més que preparat per treure el partit de demà cap endavant, que és el que volem.»

Demà cal sortir conscients que s'ha de fer la feina però sense pressa per marcar el gol.

«Tota la raó. Nosaltres ens hem de centrar purament en el joc, en superar, en posar-li dificultats al Màlaga. Hem fet una entrada molt forta, com sempre hem fet a casa. Intentem replicar una mica el partit que vam fer aquí a casa contra la Ceuta. Si ens centrem purament en el joc som conscients que el gol tard o d'hora arribarà.»

D'ençà que ets professional, quantes vegades t'has imaginat un dia com el de demà?

«Jo crec que moltes, però que arribi tan aviat, potser no. La veritat és que ja ho sabeu. Vaig entrar al Nàstic quan tenia vuit anys i viure un dia com el de demà és especial. Però el que sí que tinc clar és que en el meu cap això no ha d’estar, perquè no m’ha de treure ni un minut ni un segon de concentració, he d’estar centrat en el partit. I si tot va bé, quan acabi el partit, ja serà el moment de gaudir-ho.»

Com està Gorostidi?

«Afortunadament, aquesta setmana ja he completat tota la setmana d'entrenaments. No volíem arriscar l'altre dia, perquè era una qüestió de què si dos o tres dies el deixàvem descansar, era pràcticament amb tota seguretat que el partit següent estaria. En canvi, si arriscaves, tenies el perill d'haver-lo de canviar al minut 20, que es fes més mal, i perdre també el partit de tornada.»

Quin pla de partit esperes del Màlaga?

«Jo crec que ells intentaran fer el mateix partit que van fer en l’anada. Saben que si des de l’inici, segurament, el seu pla canvia i comencen a defensar més enrere, segurament els posarem en dificultats. Ells saben que són molts minuts, que no poden venir a tancar-se. Això és el que jo crec i una altra cosa és el pla de partit que tingui el seu entrenador. Però jo m’espero a un Màlaga molt semblant al de l’anada.»

Com han gestionat les ganes que arribi el partit durant la setmana els futbolistes?

«La veritat que va ser gratament sorprenent la reacció dels jugadors l’altre dia. Però ja ho vaig comentar també. Crec que ens quedem tots amb aquest sabor de boca que en cas d’haver controlat una miqueta més els detalls, que són coses que sí que hem fet durant tot l’any, podríem haver tret un resultat més positiu d’allà. Però ja ha passat. També el fet que entrés ràpid el president al vestidor, també amb una actitud súper positiva, animant la gent. Crec que al final, cada un des dels nostres diferents estaments, vam veure que som capaços de posar-li moltíssimes dificultats al Màlaga, que el partit de tornada ja ens hem guanyat per la temporada regular, més ben classificat, jugar-lo a casa i aquesta oportunitat l'hem d'aprofitar.»

Alguns mitjans malaguenys han intentat posar pressió a l'àrbitre, dient-li 'casolà', tens alguna cosa a dir?

«Jo em vull centrar en el nostre, en el joc. Jo confio plenament en el CTA, si han designat Eder per al partit és perquè en els dos anys que ha fet a Primera RFEF, ha hagut de fer molt bons arbitratges. És evident que tots tenim millors o pitjors dies, però torno a repetir, és un dels partits més importants de la lliga, si l’han designat a ell és perquè creuen que és el que més preparat està. També es juga l’ascens. Estic segur que demà es marcarà un partidàs i la resta l’haurem de fer els dos equips.»

T'agradaria que des de l'escalfament estigui l'estadi ja ple?

«Sí, a mi m'agradaria que quan els nois sortissin a escalfar, el camp si no pot ser al 100% ple, pot estar al 70-80% millor. Al final per un tema també de logística, que la gent no s'esperi a última hora, que cada un es pugui acomodar bé. Però és evident que l'escalfament per als jugadors amb l'estadi ple, ja començarà a empènyer l'afició. Segur que ho faran com el dia de Ceuta. I ens ajudaran a que aquest 1-0 comencin a posar-lo ells.»

Et reconforta que al final, tot es resumeix en una victòria a casa, cosa que ja heu fet moltes vegades aquesta temporada?

«Sí, jo al final m'ho prenc com la jornada 42 de Lliga d'una lliga regular on arribes a l’última jornada amb un partit a casa depenent de tu mateix. M'ho prenc així. Si nosaltres guanyem, aconseguim l’objectiu. Per tant, estic, sabent les dificultats que té el rival, però plenament convençut que estem preparats per tirar-ho endavant. »

El partit pot ser llarg, hi pot haver molts partits en el mateix partit, com gestiones emocionalment tots els jugadors?

«Jo crec que s’han de centrar a l’inici del partit a cada acció de joc. Passaran moltes coses durant el partit. Hem d’estar concentrats en cada tram. Hi poden haver mil situacions i mil fases diferents. I les hem de saber competir, les hem de saber portar. La setmana ha estat com la resta de setmanes, intentant esprémer al màxim cada entrenament, aprofitar cada moment, cada tasca per cuidar els detalls. I ara, bé, el que hem dit. Que descansin, aquesta tarda ens concentrem. Que gaudeixin de cada moment, perquè això passa molt ràpid. I demà que treguin tota l’energia i la il·lusió del món per competir el partit i fer una bona feina, llavors segur que tot anirà bé.»

Com passaràs el dissabte amb l'espera per a la final?

«Doncs mira, em posaré el despertador a tres quarts de set del matí, em calçaré les vambes com faig cada dia i sortiré a córrer. I a partir d'allà, portarem una dinàmica de dissabte normal a l'hotel, amb les teves activacions, la teva hora de menjar, la teva hora de descansar. I no et puc dir res més. Jo, almenys al meu cap, és el que tinc.»

Has parlat ara d’aquests petits detalls, com d'important serà el Nou Estadi perquè aquests detalls caiguin del cantó grana i com ho has treballat?

«Estic tranquil perquè, sobretot perquè nosaltres durant tot l'any hem estat capaços de controlar aquests petits detalls i aquestes petites situacions. El Nou Estadi tindrà un paper clau. Igual que l'altre dia Rosaleda va empènyer molt a l'equip i estic segur que demà la gent té moltíssimes ganes. Ja veig durant la setmana també molts aficionats apropant-se als entrenaments, esperant els jugadors que surtin de dutxar-se. Tots tenim una gran voluntat que demà vagi bé i jo soc dels que pensen que el camp ha de tenir coses positives. Hem treballat molt bé. El futbol ens en va donar una de fa dues temporades i jo estic segur que demà ens traurem aquesta espineta i tot sortirà bé.»

Un detall. Has parlat molt de les expectatives, que espero que tots estiguin centrats. Saps que a nivell de club i ciutat ja s’ha parlat d’una possible hora i lloc de celebració?

«Sí. Durant tota la temporada l'equip sempre s'ha centrat. Hem treballat molt en el dia a dia. Ja ho he comentat alguna vegada. No centrar-se en l'objectiu ni en la meta, sinó centrar-se en el camí i intentar gaudir d'aquest camí. Crec que això són coses normals. Tant nosaltres com a club com el Màlaga, segur que tots tenim una possible celebració preparada. Crec que això és evident. No pots després anar a correcuita, però això passa en aquest partit, passarà en el partit del Córdoba-Barça i crec que és un fet que tots els clubs ho fan. Però bé, el fet que hagi sortit potser ha fet que se li hagi donat una mica més d'importància del que té. Però els jugadors estan plenament concentrats i jo no he escoltat ningú parlar de cap celebració, sinó que potser li hauria caigut un mastegot.»

El futbol li deu una al Nàstic?

«El futbol té aquestes coses, passen moments dolents. Ara fa dos anys ens vam quedar a tan sols un partit d'aconseguir l’objectiu. És una categoria molt complicada per estructures com la nostra. El club ha treballat molt aquests dos anys per tornar a tenir una segona final en tres temporades. Suposo que és senyal que es fan moltes coses bé. Fa dos anys no vam poder aconseguir-ho. Esperem que el resultat demà sigui més diferent i que tornem al club a la categoria que mereix.»

Et pot interessar: