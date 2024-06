Tarragona empeny unida per tenyir de grana el Nou Estadi Costa Daurada

El Nàstic de Tarragona viu la setmana més important de la temporada. L’esforç, el treball i l’actitud mostrada durant els 41 partits disputats aquest curs acaba amb el duel de dissabte contra el Málaga. Tothom està conscienciat del que significa des dels ciutadans com els nastiquers repartits per la demarcació de Tarragona. Dissabte serà un dia per a la història, succeeixi el que succeeixi, i l’afició grana per les xarxes socials ja han començat amb la iniciativa #TothomDeGrana per tenir tot el Nou Estadi Costa Daurada de grana, el color de l’infern que viuran els jugadors del Málaga.

El duel contra el Ceuta de fa dues setmanes va entrar en el top-3 de partits amb més aficionats a les graderies des del 2007 amb 13.972 espectadors. El darrer duel de semifinals del play-off va fregar la barrera de les 14 mil persones i s’espera que aquest diumenge se superi amb escreix. Només dos partits en la darrera dècada han superat aquest límit i van ser contra l’Elche (2010) amb la salvació en joc i contra l’Osasuna (2016) en un duel en el qual tot l’estadi va tenir la ràdio engegada per escoltar que feia el Leganés i l’Alavés, els rivals per pujar a Primera Divisió.

Dissabte s’espera assolir el rècord absolut d’ànimes a les graderies i, dilluns, es va fer el primer pas penjant el cartell de 'sold out'. El que va començar amb més de 500 nastiquers tacant la Rosaleda de grana i fent-se notar el darrer dissabte en l’anada del play-off, culminarà aquesta setmana en un duel que ha mobilitzat a la ciutat.

El partit es preveu que sigui tota una guerra. El Nàstic necessita guanyar i, si ho fa per la mínima –sigui per 1-0, 2-1, 3-2, etc– el partit anirà a la pròrroga i s’allargarà trenta minuts més. En cas de guanyar de més de dos gols, el duel acabarà als 90 minuts amb el Nàstic a Segona.

Nous herois

El darrer dissabte el Nàstic va sortir viu de la Rosaleda gràcies a dos nous herois. David Concha va ser un dels principals protagonistes del partit. L’extrem de Santander ha aterrat al play-off en plena forma i ha sigut crucial en els dos partits a domicili. A Ceuta, va ser l’assistent del gol d’Ander Gorostidi. El darrer dissabte, va marcar l’empat amb un golàs i va fregar un segon golàs que va aturar Alfonso Herrero. David Concha és un jugador diferencial que sempre que ha estat disponible ha sigut important per l’esquerra, amb tot, durant la temporada ha patit dues aturades forçades a causa de lesions. Amb tot, el mag s’ha sumat quan més importa en el play-off i apunta que aquest cap de setmana tornarà a ser titular.

D’altra banda, Pol Domingo, sumat a la pressió de Nacho, va aturar a Roberto quan aquest encarava a Varo tot sol. Domingo va salvar el 2-1 final i, ara, el Nou Estadi Costa Daurada té la rèplica.

