El Nàstic penja el cartell de «Sold Out» en la final contra el Màlaga

Dissabte passat, a Màlaga, tot eren cares alegres i celebracions després del partit, però els jugadors del Nàstic van marxar de la Rosaleda amb una idea molt clara: només s'ha disputat el 50% de l'eliminatòria, i ara, és el torn de Tarragona.

L'equip grana s'ha fet fort durant aquesta temporada al Nou Estadi, on ha guanyat 12 dels 19 partits que ha disputat i només n'ha perdut 2. Així, el coliseu grana ha esdevingut un dels escenaris més complicats per a qualsevol dels rivals dels granes que hi han passat, i vol tornar a ser-ho, especialment en la final contra el Màlaga.

Els jugadors ja han incentivat als aficionats a prendre partit a l'eliminatòria i fer del Nou Estadi un autèntic infern per a l'equip andalús, que arriba amb la il·lusió de tornar al futbol professional només un any després de perdre la categoria. L'afició grana ha pres el relleu dels jugadors i ha respost de la millor manera: més de 14.000 nastiquers acompanyaran als homes de Dani Vidal des de la grada.

El club ha publicat aquest dilluns que ha esgotat totes les entrades disponibles per aquest matx. Així, l'equip grana tornarà a experimentar el Nou Estadi de les grans ocasions, en una jornada en la que, pràcticament, no hi haurà ni un sol espai lliure d'entre les 14.500 localitats que disposa l'estadi tarragoní.

El Nàstic tractarà de remuntar el 2-1 de l'anada el pròxim dissabte a les 21 h amb l'avantatge que, en cas d'empat en l'eliminatòria, el Nàstic seria l'equip que aconseguiria l'ascens un cop superada la pròrroga. El club es troba a només un pas del futbol professional i Tarragona no està disposada a deixar-lo sol en aquest moment clau.

