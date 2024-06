La RFEF modifica l'horari del Nàstic-Málaga del dissabte

La Real Federación Española de Fútbol ha decidit modificar l'horari del Nàstic-Málaga programat per aquest dissabte 22 de juny. La final del play-off d'ascens es disputarà al Nou Estadi Costa Daurada a les 20.30 h. D'aquesta manera, s'avança mitja hora respecte a l'horari preestablert. Segons apunta la RFEF, la modificació és «per motius de seguretat».

Després de la derrota per 2-1 contra el Málaga a la Rosaleda, el Nàstic necessita guanyar per pujar a Segona Divisió A. Si és per la mínima, el partit anirà a la pròrroga i si és per 2 gols de diferència o més, s'estalviarà jugar els 30 minuts de temps afegit. Es preveu que el duel de dissabte sigui d'alt voltatge. De fet, el darrer dilluns el Nàstic va penjar el cartell de 'sold-out', el que significa que no hi ha més entrades a la venda. Ple total al temple grana per presenciar un dia per a la història. Pel que fa al Málaga, ja s'ha posat a sortejar les 528 entrades proporcionades per al Nàstic que situaran l'afició visitant a la Preferent Superior. A més, el club andalús també ha preparat una pantalla gegant a l'Auditorio Cortino de Torres (amb capacitat de 12.000 espectadors) per retransmetre el partit.