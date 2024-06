El Nàstic posa en marxa l’esperit de la remuntada al Nou Estadi Costa Daurada

Quan l’àrbitre va xiular el final del partit el darrer dissabte, el Nàstic ja va fer el primer pas per assolir la remuntada. Els jugadors, els tècnics, la directiva i els aficionats es van unir en un crit per omplir el Nou Estadi Costa Daurada perquè la final de dissabte als 21 hores sigui una olla de pressió. El Nàstic serà equip de Segona Divisió si guanya el partit i la ràbia d’aquesta derrota és la millor gasolina per assolir l’èpica a Tarragona.

Malgrat la derrota, el Nàstic va aconseguir sortir viu de la Rosaleda. Gairebé 30.000 persones van fer vibrar un estadi de superior categoria, però el Nàstic no es va arronsar. De fet, els grana van fer més que plantar cara, també van tenir les seves ocasions clares de gol més enllà de la diana de David Concha. Defensivament, l’equip va aguantar les embranzides del Málaga i només va rebre dos gols a pilota aturada, el primer en un córner ràpid que va agafar a tothom desprevingut i, el segon, de penal. En el minut 91 de partit, entre Nacho González i Pol Domingo van evitar que Roberto Fernández, el killer del Málaga, encarés a Alberto Varo per posar el 3-1. El Málaga se’n recordarà d’aquesta jugada el pròxim dissabte, així ho va dir Pol Domingo en la roda de premsa postpartit: «Li he dit a Nacho que gràcies a aquesta jugada pujarem. Era important no rebre el tercer gol. Estem vius i sé que amb la nostra gent ho aconseguirem». Amb aquest resultat, el Nàstic només necessita guanyar al Nou Estadi Costa Daurada per ser equip de Segona Divisió. Si és per la mínima, els grana hauran de passar el tràmit de la pròrroga abans de celebrar-ho davant de l’afició. De la mateixa manera que a Ceuta, el Nàstic surt viu del darrer desplaçament de la categoria i amb tot per decidir on és més fort, al Nou Estadi.

Dani Vidal també va assenyalar en roda de premsa que «els jugadors ja tenen unes ganes increïbles de jugar la tornada el dissabte». El tècnic grana no va sortir satisfet amb el resultat perquè «no mereixíem la derrota», amb tot, té clar el missatge de cara al següent partit: «Tinc ben clar que veurem a l’equip molt millorat».

Pel que fa a la directiva, el president Josep Maria Andreu també va parlar dissabte per destacar que «només puc dir que estic orgullós per l’afició, pels jugadors i pels tècnics. Hem donat la cara i hem merescut més. Estic convençut que remuntarem a casa». El president va afegir que a casa «tenim les màximes possibilitats» i així ho va transmetre també a la plantilla.

Finalment, l’afició també va ser protagonista. Des dels més de 500 desplaçats que van fer-se sentir des del racó allunyat de la Rosaleda, fins als milers que van tornar al Parc Francolí per animar el seu equip a distància, van sortir convençuts del missatge «estem vius». A les xarxes socials, els nastiquers ja s’organitzen amb el hashtag #TothomDeGrana per convertir el Nou Estadi Costa Daurada en un «infern». La confiança en els jugadors és màxima.

D’aquesta manera, el Nàstic avui enceta una setmana clau, però el primer pas per a la remuntada ja ho va donar tothom ahir.

Indignació per l’actuació arbitral El Nàstic tampoc va sortir del tot satisfet amb l’actuació arbitral del dissabte. Els dos gols que van rebre l’equip van ser evitables, però vàlids. Amb tot, Dani Vidal va ser clar i va apuntar que «vull que hi hagi un criteri únic per saber quanta força ha d’emprar un defensa per defensar una jugada. Accions com el penal que ens han xiulat hi ha moltes durant els partits

i no sempre es xiula». De fet, Óscar Sanz en va patir una de similar poc després del penal del Málaga, però l’àrbitre va fer cas omís. En referència al primer gol, Vidal va reconèixer que «no podem caure en aquest error», però va afegir que «la pluja de pilotes a dins del camp va ser surrealista, els jugadors no sabien si treure-les o no». D’altra banda, el president, Josep Maria Andreu, va ser clar: «Només demano un àrbitre com aquest en el partit a Tarragona».

