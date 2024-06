El Málaga guanya el primer assalt, però el Nàstic surt viu (2-1)

El Málaga guanya la primera batalla, però no la guerra. Roberto en dos cops va posar el 2-1 final d'un Nàstic concentrat i defensiu, que va aguantar les empentes de la Rosaleda i d'un Málaga motivat. Dos gols amb polèmica van superar el Nàstic, amb un primer de córner quan l'equip treia una segona pilota sobre la gespa i un segon de penal per agafada dins de l'àrea. Amb tot, amb un golàs de Concha i una salvada increïble de Pol Domingo per evitar el 3-1, el Nàstic encara està viu. Toca remuntar al Nou Estadi Costa Daurada i només val guanyar.

El Nàstic es va presentar a la batalla amb l'onze de gala. L'entrada de Borja Martínez per Gorostidi va ser l'únic canvi d'un equip que estava concentrat i preparat per rebre la pressió de les 30.000 persones de la Rosaleda.

D'aquesta manera, el Nàstic va començar fort i amb garra i, de fet, la primera ocasió no va trigar en arribar. Entre Pablo i Godoy i Godoy i Pablo va sorgir la màgia. El canari li va filtrar la pilota cap a Pablo que, tot sol, es va endinsar a l'àrea petita. L'asturià va tornar el favor a Godoy i li va servir el remat en safata. El llamp del Nàstic va encanonar la porteria, però Alfonso Herrero va demostrar perquè és dels millors porters de la categoria i li va aturar. Era una ocasió claríssima i, el partit, va començar de la mateixa manera que el Ceuta-Nàstic, amb els de Dani Vidal perdonant.

El Málaga no es va fer enrere i, esperonats per la seva afició, va pujar la velocitat del partit. Ferreiro va trobar el primer espai i, l'extrem del Málaga, va rematar cap a l'escaire sense dubtar. Llavors, l'Àguila es va enlairar per aturar el remat. Els dos porters van deixar veure la seva qualitat. Els minuts passaven i el Nàstic es mantenia sòlid sobre la gespa i amb decisió mitjançant les jugades laterals. D'altra banda, la defensa grana aguantava les escomeses amb serietat.

Poc a poc, el Málaga agafava més domini i el Nàstic només es podia centrar en defensar. I, d'aquesta manera, les aproximacions es convertien en ocasions. Una passada llarga va deixar la pilota entre Nacho i Trigueros, en un espai on estava Roberto, el 'killer' del Málaga. El davanter s'escapava tot sol cap a la porteria, però Trigueros el va atrapar i, caient, també va tirar a terra al punta del Málaga. La Rosaleda reclamava penal, i probablement ho era, però l'àrbitre no ho va veure.

En atac, el Nàstic començava a desaparèixer i només va provocar perill des de la distància i des del córner. Primer, Concha, va provar sort des de la frontal amb el peu dret, però Herrero li va aturar el tir. Després, el Nàstic va provar la jugada Santi Coch en un servei de cantonada, però el remat de Trigueros sol al punt de penal va sortir fora i l'àrbitre va anul·lar la jugada.

El Málaga dominava l'atac i això feia brillar a Pol Domingo i Varo amb aturades contundents. Finalment, els locals en van tenir una de clara. Una centrada lateral per l'esquerra es va enverinar amb el remat d'esperó de Roberto. La pilota es va passejar per l'àrea petita sense que ningú la rematés i, de fet, finalment va anar a porta amb un xut des de la frontal de Genaro que va anar als núvols. Encara no estava tot dit a la primera meitat. Ja en el temps de descompte, el Málaga va ser murri en una jugada de córner. Molina va centrar el servei de cantonada quan una segona pilota estava sobre el terreny de joc. El Nàstic estava descol·locat i desconcentrat per la pilota i Roberto ho va aprofitar rematant al primer pal a boca de canó i superant Varo. Els jugadors del Nàstic van protestar per la validesa d'un gol amb dues pilotes dins de l'àrea, però no hi havia res a fer. L'àrbitre ho va permetre, el gol va pujar al marcador i el partit va anar al descans. Els grana van rebre un gol quan més mal feia.

Tocava tornar a aixecar-se. Dani Vidal s'encarregaria al descans, i així ho va fer. El Nàstic va sortir amb força i, a la primera, va empatar mitjançant 'Magic' Concha. Pablo Fernández va guanyar la posició en el córner i se la va servir a Concha. La màgia va sorgir a les botes de l'extrem, que va encarar l'àrea i, amb la dreta, va trobar una escletxa que només ell va veure per marcar l'1-1.

El gol no va enfonsar el Málaga, sinó tot el contrari, el va tornar a encendre. L'empenta local va arribar per les bandes mitjançant centrades laterals que connectaven amb els rematadors, tot i que no anaven entre els tres pals. El conjunt local tornava a portar la batuta i, en un córner, es va trobar de nou amb la sort. Sigui per compensar el penal no xiular a la primera meitat o no, en una tímida agafada a l'àrea de Trigueros, l'àrbitre va xiular la pena màxima. Les protestes grana acabaven en amonestacions. En els onze metres, Roberto va guanyar el duel a Varo. L'Àguila va endevinar la direcció, per la dreta, però no va poder aturar el 2-1.

La Rosaleda vibrava i el Málaga ho va fer amb ella. El duel estava més a prop del 3-1 que del 2-2, així que el Nàstic es va haver de centrar en aturar a Roberto i les espases de les bandes. L'equip estava contra les cordes, però aguanta va com podia per evitar una sagnia.

Al descompte, un àngel va baixar a la gespa i es va dir Pol Domingo. Roberto, per cinquena vegada, es va colar tot sol entre les línies defensives grana i encarava tot sol a Alberto Varo. Amb el cor grana, Domingo va córrer, va atrapar al davanter i va tapar a trajectòria perquè el mateix Roberto ensopegués amb la pilota. Domingo va evitar un 3-1 que hauria sigut molt dolorós. Domingo havia donat una nova oportunitat al Nàstic.

Tot i que Escudero va tenir el 2-2 amb un tir des de la frontal, el Nàstic va acabar perdent la primera batalla contra el Málaga. Això sí, l'equip encara està viu. Toca remuntar a casa. Només val guanyar al Nou Estadi Costa Daurada. El Nàstic està viu.