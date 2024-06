El Málaga guanya el primer assalt

El Málaga guanya la primera batalla, però no la guerra. Roberto

en dos cops va posar el 2-1 final d’un Nàstic concentrat i defensiu, que va aguantar les empentes de la Rosaleda i d’un Málaga motivat. Dos gols amb polèmica van superar el Nàstic, amb un primer de córner quan l’equip treia una segona pilota sobre la gespa i un segon de penal per agafada dins de l’àrea. Amb tot, amb un golàs de Concha i una salvada increïble de Pol Domingo per evitar el 3-1, el Nàstic encara està viu.

Malgrat les gairebé 30.000 persones vibrant a la graderia de la Rosaleda, el Nàstic no es va encongir. De fet, la primera ocasió no va trigar en arribar. Entre Pablo i Godoy i Godoy i Pablo va sorgir la màgia. El canari li va filtra la pilota cap a Pablo que, tot sol, es va endinsar a l’àrea petita. L’asturià va tornar el favor a Godoy i li va servir el remat en safata. El llamp del Nàstic va encanonar la porteria, però Alfonso Herrero va demostrar perquè és dels millors porters de la categoria i li va aturar. Era una ocasió claríssima i, el partit, va començar de la mateixa manera que el Ceuta-Nàstic, amb els de Dani Vidal perdonant.

El Málaga no es va fer enrere i, esperonats per la seva afició, va pujar la velocitat del partit i Ferreiro va obligar a Alberto Varo a presentar-se amb una gran estirada. Poc a poc, el Málaga agafava més domini de l'esfèric. En una d'aquestes ocasions, Roberto es va escapar d'entre Trigueros i Nacho per encarar la porteria de Varo. Trigueros el va atrapar i, caient, també va tirar a terra al killer del Málaga. La Rosaleda va reclamar penal, però l’àrbitre no el va veure.

En atac, el Nàstic no va tenir gaire més que les ocurrències de David Concha. L’extrem va provar porta amb un remat llunyà, però potent i col·locat, que Alfonso Herrero va haver d’esforçar-se de valent per aturar. A l’altra porteria, el Málaga insistia amb un Roberto especialment descontrolat per la defensa grana. Al descompte del primer temps, el Nàstic va rebre el primer cop de puny. A la sortida d’un córner, Molina no va deixar temps per pensar i col·locar-se a la defensa grana i, centrant al primer pal, va trobar a Roberto per marcar l’1-0. Cap jugador del Nàstic estava preparat per defensar-lo i, a més, el gol va pujar al marcador amb dues pilotes sobre la gespa. Quan Alan Godoy volia retirar-la del camp, va veure la centrada i va deixar caure la pilota dins de l’àrea. L’àrbitre, malgrat les protestes dels jugadors, va decidir per donar per vàlida la jugada. I fer marxar al Nàstic al descans amb l’amargura de l’error i la impotència de la decisió arbitral.

Tocava tornar a aixecar-se. Dani Vidal es va encarregar de fer-ho al descans. A la represa, el Nàstic va sortir amb les forces renovades i, a la primera, va marcar l’empat. Pablo Fernández, dissabte esplèndid en l’ajuda als seus companys, va generar l’espai perquè Magic Concha actués. L’extrem va encarar l’àrea i, amb la dreta, va trobar una escletxa que només ell va veure per marcar l’1-1.

El gol no va enfonsar el Málaga, sinó tot el contrari, el va tornar a encendre. L’empenta local va arribar per les bandes mitjançant centrades laterals que connectaven amb els rematadors, tot i que no anaven entre els tres pals. Amb tot, els locals duien la batuta i, en un córner, l’àrbitre va xiular penal a favor del Málaga per una agafada a l’àrea.

Varo va endevinar la direcció, però Roberto va acabar marcant el 2-1 amb un tir ajustat al pal dret. El Nàstic no va renunciar completament a l’atac i, poc després, a l’altre àrea, Óscar Sanz va caure de la mateixa manera que Roberto, però el criteri que es va aplicar no va ser el mateix i l’àrbitre no va veure res. Amb l’equip contra les cordes, Roberto va tenir el 3-1 en un mà a mà contra Varo que, entre Nacho i Pol Domingo, van evitar per deixar el Nàstic viu a la Rosaleda.

