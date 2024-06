Dia de partit: el decisiu Málaga - Nàstic ja és aquí

El partit més decisiu de la temporada ja és aquí. El Nàstic visitarà la Rosaleda aquest vespre (20.30h) per enfrontar-se al Málaga en l’anada de la final dels play-off d’ascens a Segona.

Mig miler de nastiquers acompanyaran l’equip en aquesta cita. Els de Dani Vidal intentaran treure un bon resultat per acabar certificant l’ascens a la Segona Divisió del futbol espanyol la setmana vinent a Tarragona.

Sense dubte aquesta tarda s’espera un duel d’alt nivell. El Nàstic i el Málaga comparteixen les mateixes qualitats amb defenses sòlides i porters destacats com Alberto Varo i Alfonso Herrero. Ambdós guardametes, recolzats pels seus defensors, hauran de fer front a dos davanters en plena forma. Alan Godoy arribarà a la Rosaleda amb la força d'un llamp.

El davanter canari està en un gran moment i ha marcat quatre gols en els últims quatre partits com a titular. L'instint i l'habilitat del davanter han quedat demostrats en els darrers enfrontaments. A més, compta amb el suport de Pablo Fernández, que, jugant en una posició més endarrerida, es dedica a fer la feina bruta i a obrir-li espai.

Per altra banda, el Málaga també compta amb un davanter resolutiu que vol ser protagonista. Roberto Fernández ha demostrat amb els seus 18 gols que és un golejador nat. Nacho González i Pablo Trigueros tndran la responsabilitat d'aturar un davanter capaç de trobar espais on semblava impossible.

L'experiència d'haver-se enfrontat a Rodri Ríos en l'última eliminatòria ja ha posat en alerta els centrals del Nàstic. A més, hi ha la qüestió de les amonestacions. Roberto té dues targetes grogues, la qual cosa farà que jugui amb més prudència per evitar veure'n una tercera i perdre's el partit de tornada.

El Málaga vol deixar ben encarrilada l'eliminatòria davant la seva afició, així que els grana hauran d'estar molt atents a la fase ofensiva de l'equip de Sergio Pellicer. Dani Lorenzo i David Larrubia tenen un paper fonamental en aquest aspecte, sent especialistes en generar perill per al seu davanter.

Lorenzo actua com a mitjapunta, oferint passades filtrades, mentre que Larrubia és un maldecap per la banda amb la seva capacitat de driblar. Si el partit es complica, Pellicer compta amb jugadors enèrgics i diferencials a la banqueta, com el jove Kevin Medina i jugadors experimentats com Luca Sangalli.

El capità Genaro Rodríguez, clau en el control del mig del camp malagueny, ha faltat a la majoria d'entrenaments de la setmana per una contusió al taló dret, així que és dubte.

El central titular Nélson Monte també està apercebut, però Pellicer té una carta amagada amb el basc Einar Galilea. Pel que fa al Nàstic, Iván Moreno dirigirà l'equip des de la banqueta i, aquesta temporada, s'ha mantingut invicte.

Et pot interessar: