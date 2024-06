El Nàstic convoca una Junta General d’Accionistes extraordinària al juliol

El Nàstic de Tarragona convocarà una Junta General d’Accionistes extraordinària per al 10 de juliol a la Sala Eutyches del Palau de Congressos de Tarragona per aprovar una ampliació de capital, tal com s’apunta en un document oficial penjat al portal de transparència del Nàstic de Tarragona.

El Consell d’Administració de la SAD es reunirà amb els accionistes el 10 de juliol per proposar aprovar una ampliació de capital de tres milions vint mil euros que té com a objectiu ser una compensació de crèdits. Concretament, segons s’apunta en l’ordre del dia: «Ampliar el capital social mitjançant una compensació de crèdits, en la quantitat màxima de 3.020.000 euros mitjançant l’emissió i posada en circulació de 30.200 accions nominatives de 100 euros de valor nominal cadascuna d’elles».

D’aquesta manera, des de l’entitat es procediria a convertir els préstecs en fons propis i augmentar el capital social de la SAD, és a dir, els prestataris rebrien accions de la SAD.

