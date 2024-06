La Rosaleda, l’últim escull del Nàstic en el camí per assolir el somni de l’ascens

Tot els camins tenen un final, i el del Nàstic començarà demà a Màlaga. La Rosaleda és l’últim escull a superar a domicili, però també és el primer pas per tancar el curs assolint el somni de l’ascens. El conjunt de Dani Vidal afrontarà el repte d’un estadi que estarà ple fins a la bandera amb 30.000 persones. De fet, ahir l’entitat malaguenya va anunciar que les entrades estan esgotades. Escudats per 528 valents nastiquers, el Nàstic viatjarà entrarà a la Rosaleda amb la intenció de sortir viu i amb un bon resultat que permeti rematar la feina a casa.

Demà a les 20.30 hores s’espera un xoc de titans. El Nàstic i el Málaga destaquen per les mateixes virtuts amb una sòlida defensa i un porter totpoderós a banda i banda amb Alberto Varo i Alfonso Herrero. Els dos arquers, escudats pels seus defensors, hauran d’enfrontar-se a dos davanters que arriben en una gran dinàmica. Alan Godoy aterrarà a la Rosaleda amb la força d’un llamp.

El davanter canari està en estat de gràcia i, en els darrers quatre partits que ha jugat com a titular, ha marcat quatre gols. L’olfacte i l’habilitat del davanter ha quedat més que demostrada en els darrers partits. A més compta amb el suport de Pablo Fernández que, jugant en una posició més endarrerida, s’encarrega de fer la feina bruta i alliberar-li espai.

D’altra banda, el Málaga també compta amb un davanter resolutiu que vol ser el protagonista. Roberto Fernández ha demostrat amb els seus 18 gols que és un killer nat. La tasca de Nacho González i Pablo Trigueros serà aturar un davanter que és capaç de trobar esquerdes d’on no hi ha.

Amb tot, l’experiència d’enfrontar-se a Rodri Ríos en la darrera eliminatòria ja ha posat en alerta els centrals grana. A més, es juga amb la carta de l’amonestació. Roberto compta amb dues targetes, això farà que jugui amb més cautela per evitar veure la tercera groga i perdre’s el duel de tornada.

La intenció del Málaga és deixar encarrilada l’eliminatòria davant de la seva gent, així que els grana han d’estar especialment atent amb la fase ofensiva del conjunt de Sergio Pellicer. Dani Lorenzo i David Larrubia juguen un paper fonamental en aquest aspecte, els dos jugadors són experts per generar accions de perill per al seu davanter.

Lorenzo és el mitjapunta que ofereix les passades filtrades mentre que Larrubia s’encarrega de ser un maldecap per la banda amb la seva capacitat per driblar. Si el partit s’encalla, Pellicer també té jugadors enèrgics i diferencials a la banqueta, com el jove Kevin Medina i jugadors contrastats com Luca Sangalli.

El capità Genaro Rodríguez, peça fonamental en el control del mig del camp dels malaguenys, s’ha perdut la gran part dels entrenaments de la setmana per una contusió en el taló dret, així que serà dubte. El central titular Nélson Monte també està apercebut, però Pellicer es guarda l’as sota la màniga amb el basc Einar Galilea. Pel que fa al Nàstic, Iván Moreno s’encarregarà de dirigir l’equip des de la banqueta i, aquesta temporada, s’ha mantingut invicte.