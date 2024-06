Manuel Oliva: «No hi ha fórmula màgica ni píndola de l’èxit, és treball, treball i més treball»

Com fa dues temporades, torna a estar en la setmana decisiva per ascendir a Segona Divisió. Com se sent?

«Amb la mateixa energia que transmet tot el que ens envolta. Com l’afició i la ciutat, tinc il·lusió i poder viure aquest moment és una meravella. Em toca viure la mateixa situació que fa unes temporades, però la veritat és que ara és una mica més factible gràcies al factor camp i jugar la tornada a Tarragona. El que està clar i tenim tots present és que podem assolir l’ascens a Tarragona, sí, però el que no podem permetre de cap manera és perdre’l a Màlaga».

Què espera del partit de dissabte?

«Ens trobarem un estadi de 30.000 persones ple. El més important serà l’inici del partit. Si aguantem la empenta inicial, podrem contrarestar el seu impuls amb el pas dels minuts amb el nostre pla de partit. L’energia que els transmeten els seus aficionats els pot anar afectant negativament si nosaltres fem un partit molt seriós. Hem de controlar els temps i saber afrontar els minipartits dins dels 90 minuts. La clau és aconseguir un bon resultat que ens permeti rematar l’ascens a casa».

Serà un duel d’alta intensitat. Ha de jugar el Nàstic amb aquesta tensió?

«Sí. Nosaltres sabem la classe de rival que és el Málaga, amb les seves virtuts i defectes. Gestionar les emocions serà clau. Pel que fa al Málaga, tindrà tota la ciutat al seu costat i un camp ple fins a la bandera. Amb tot, això no ens afecta, perquè ja tenim experiència en camps importants. L’equip s’ha mostrat resolutiu contra els rivals grans».

Com s’ha viscut la setmana?

«Hem treballat amb la normalitat de sempre, preparant els detalls com qualsevol altre partit. Està clar que hi ha un factor emocional al darrere, però aquest ja sortirà una vegada trepitgem la gespa de la Rosaleda».

Quin va ser el primer dia que va començar a preparar a analitzar el Málaga?

«L’informe i el treball d’anàlisi del Málaga fa dues setmanes que està fet, només faltaven els detalls dels darrers partits de l’eliminatòria contra el Celta. Com ja teníem controlat el filial gallec, això ens va permetre treballar amb el Málaga. Normalment, des del cos tècnic anem una setmana avançats com a mínim. Ara, el que ens queda és que totes aquestes conclusions que hem donat a la plantilla es traslladin sobre la gespa».

El Málaga, com el Nàstic, destaca pel seu porter. Alfonso Herrero va ser qui va competir amb Alberto Varo pel trofeu Zamora.

«Que es trobin fa que el duel sigui més bonic, serà un al·licient més. Veure com responen els dos sobre la gespa i qui es fa més fort és meravellós. Amb tot, més enllà de l’aspecte individual, el més important és el factor equip. Això és el que ens ha portat fins aquí. Això és el que ha enganxat a la gent a l’equip i el que ha fet que el Nou Estadi registri unes assistències de rècord. Tornar al futbol professional és el nostre somni, però al davant tenim un rival de categoria amb una ciutat i una massa social important».

Ja té controlats els llançadors de penals del Málaga?

«Tot preparat. Des del cos tècnic ens agrada anar al detall i tots els aspectes que podem controlar, els intentarem controlar. Evidentment, en el futbol poden passar moltes situacions inesperades, però tot el que siguin jugades ABP, com les faltes, els penals, els córners i qualsevol circumstància que entenem que és perillosa, la tenim controlada. Ara toca que es compleixi i encertem sobre la gespa».

I per on es llança Alfonso Herrero quan li xiulen un penal? Tot i que al Nàstic això no succeeix des de fa més d’un any.

«Doncs això fa que sigui més difícil per a ells. Tenim l’avantatge que el Málaga no té material per analitzar els nostres penals, perquè aquesta temporada no ens han xiulat [riu]. Sí, també tenim controlats els penals, ara ens falta que ens en xiulin un».

Fa nou temporades que és a Tarragona. Què significa el Nàstic per a vostè?

«Sempre he dit que vaig venir per un any i ja en porto nou. Jo he treballat en dos clubs, el Xerez Deportivo i el Nàstic. Per a mi, el Nàstic és casa meva. Sempre estaré agraït de l’oportunitat que em van donar l’Emilio Viqueira i Vicente Moreno per conèixer aquest club, aquesta ciutat i la seva gent. Les he vist de tota mena. El primer any gairebé pugem a Primera, després vam salvar la categoria un parell d’anys i vam patir la desgràcia del descens. Després d’anys a Segona B o Primera RFEF, he vist com ens hem quedat molt a prop en una final i ara estem en una altra. El Nàstic té aquesta essència d’equip de lliga professional i és el que busquem. Tornar a Segona».

Com ha sigut treballar amb Dani Vidal i Iván Moreno?

«A Dani Vidal el conec de fa molt de temps. El conec des que estava al planter grana. Moltes vegades coincidíem quan treballàvem amb els porters de la base. He vist com ha crescut a la Pobla de Mafumet fins a arribar al primer equip. Vidal és un entrenador que té moltes capacitats, però sobretot té ganes. Té energia, té joventut, té coneixements, té personalitat i té ambició. A més, el secret també està en tots els que estem amb ell. Jaume Garcia també ha pujat amb la mateixa gana. I tant Jordi Abella, com Iván Moreno i jo aportem l’experiència necessària en segons quines situacions. Som un còctel que ens pot portar a la màxima categoria».

Quin és el secret per haver entrenat dos porters Zamora en tres anys?

«Estic molt content amb el seu treball i els èxits perquè s’ho mereixen. Ells saben que la porteria del Nàstic és exigent. Potser és una frase típica, però aquí és veritat perquè el treball és innegociable. Ells creen el que proposo, parlem i reflexionem plegats i treballem cada detall per donar el màxim. No hi ha fórmula màgica, no hi ha una píndola de l’èxit, sinó que és treball, treball, treball i més treball, creure i anàlisi. Hi ha moltes hores de treball darrere de cada partit. Aquesta és l’essència del mateix Nàstic. Sempre he dit que si tots els entrenadors diuen que es guanya o es perd per detalls, nosaltres els hem de trobar i treballar-los».

Alberto Varo va dir en una entrevista que quan acaba el partit, ja li envies vídeos del següent.

«El futbol professional ha evolucionat molt i hem d’aprofitar la tecnologia. Les dades estan a l’ordre del dia, i nosaltres les generem perquè els jugadors la puguin tenir. Jo vull que en el seu dia lliure el porter ja tingui la infografia del partit i tota la informació del rival en el seu mòbil».

Durant el partit sempre està molt pendent dels porters.

«Sí, a vegades marquem un gol i li he de preguntar a l’Iván Moreno qui l’ha marcat. Quan ataquem, jo estic mirant la línia defensiva i la posició del porter per si ens prenen la pilota. També tenim treballada la nostra comunicació. Tenim una sèrie de signes i senyals amb les mans que indiquen diferents situacions. És un llenguatge que hem creat i hem treballat i només entenem nosaltres».

Et pot interessar: