Daniel Palencia Caballero dirigirà el Málaga-Nàstic

Daniel Palencia Caballero serà l'encarregat de xiular el partit d'anada de la final del play-off d'ascens a Segona Divisió entre el Málaga i el Nàstic. Aquesta serà la segona vegada que el col·legiat basc dirigirà un partit del Nàstic.

Enguany, Palencia Caballero va dirigir el duel entre l'Arenteiro i el Nàstic a l'estadi d'Espiñedo, un partit que va acabar amb victòria grana per 0-1. El basc també va tenir el seu protagonisme durant el partit perquè va ser el primer àrbitre a expulsar el tècnic grana Dani Vidal. Al minut 90, l'entrenador grana li va recriminar una acció que va xiular l'àrbitre aixecant els braços. Caballero no ho va dubtar, es va plantar davant Vidal i el va expulsar amb una vermella directa per, segons va apuntar a l'acta «protestar ostensiblement una de les meves decisions». Dissabte, però, no es retrobarà amb Dani Vidal perquè aquest haurà de complir un partit de sanció per l'expulsió en el duel de tornada contra el Ceuta.

Enguany, el col·legiat basc ha xiulat 13 partits de lliga i acostuma a treure més de quatre targetes grogues per partit. De fet, en el duel entre l'Arenteiro i el Nàstic en va mostrar cinc i una vermella. Palencia Caballero, amb una àmplia experiència a Segona Divisió B i Primera RFEF, xiularà per primera vegada a la Rosaleda, l'estadi del Málaga, dissabte.