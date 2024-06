El pitxitxi del Málaga Roberto Fernández arriba al duel apercebut

El Málaga de Sergio Pellicer destaca, com el Nàstic, per la seva fortalesa defensiva amb un gran porter com és Alfonso Herrero. Amb tot, el principal maldecap del Nàstic d’aquest dissabte és Roberto Fernández. El pitxitxi del Málaga, que suma 15 gols en temporada regular i 3 més en aquest play-off d’ascens, és el principal argument de l’equip andalús. Amb tot, no tindrà un partit gens còmode, no només per haver d’enfrontar-se a la parella Nacho González i Pablo Trigueros, sinó perquè està apercebut de sanció.

Segons apunta la normativa, en el play-off d’ascens de Primera Federació se suspendrà amb un partit de sanció amb l’acumulació de tres targetes grogues. Roberto Fernández en va veure una targeta groga en l’anada a Balaídos i també en la tornada a la Rosaleda i, si veu una targeta groga dissabte, es perdria l’últim partit de l’eliminatòria al Nou Estadi Costa Daurada.

L’absència de Roberto Fernández seria una baixa molt sensible a l’esquema de Sergio Pellicer. El de Puente Genil és l’ànima de l’atac malagueny, els seus companys juguen per a ell i aprofiten la seva excel·lent capacitat de definició i l’olfacte golejador. Fernández s’ha mostrat indispensable també en aquesta primera eliminatòria contra el Celta Fortuna. Amb 3 gols, va encarrilar el bitllet a la final per al seu equip.

Roberto té un suplent de luxe: Dioni. El davanter malagueny és una de les bèsties negres particulars del Nàstic, sent un maldecap especialment amb l’Atlético Baleares la darrera temporada. Amb tot, és poc probable que Roberto es quedi a la banqueta. Tant el club com el jugador són conscients del perill d’una targeta groga, així que és un factor que pot condicionar el joc del de Puente Genil.

D’altra banda, el central titular Nélson Monte també està apercebut, però el portuguès té un recanvi que ofereix el mateix o un millor rendiment: Einar Galilea. De fet, el central basc va ser un dels destacats del darrer partit contra el Celta.

