El Corte Inglés anul·la les entrades venudes per al Nàstic - Màlaga que havien generat polèmica

El Corte Inglés ha anul·lat les entrades que havia venut per al Nàstic - Màlaga que es disputarà al Nou Estadi Costa Daurada. L'empresa assegura que, «a causa d'un error informàtic, s'han posat a la venda entrades per al públic en general a través de la nostra plataforma quan, en realitat, la venda està restringida per a socis i només hauria d'estar activa en la web oficial del club».

Aquest error va generar polèmica a les xarxes socials i queixes per part dels aficionats grana, ja que els seguidors del Màlaga es podien aprofitar de la situació, comprant entrades i així gaudir del partit al Nou Estadi. «Seguint les indicacions rebudes del club, lamentablement ens veiem en la necessitat de procedir a la devolució de totes les entrades adquirides a través de la nostra plataforma», indica El Corte Inglés.

Et pot interessar: