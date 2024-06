El CSD obre expedient per «insults i agressions racistes» al Ceuta a Tarragona

El Consell Superior d’Esports (CSD) ha acordat l’obertura d’un expedient pels «insults i agressions racistes» a l’AD Ceuta i la seva afició a Tarragona, durant el partit disputat diumenge passat de la fase d’ascens a Segona Divisió.

La Reial Federació de Futbol de Ceuta (RFFCE) ha informat aquest dijous que la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància del CSD ha adoptat aquesta decisió després d’estudiar l’informe remès per la Federació ceutina als Comitès Disciplinaris de la Real Federación Española de Futbol (RFEF).

Els incidents van incloure l’apedregada de l’autobús de l’AD Ceuta als voltants de l’estadi, insults racistes dirigits a jugadors i tècnics de l’equip ceutí, així com agressions verbals cap als aficionats desplaçats des de Ceuta.

La Comissió ha decidit obrir un expedient informatiu sobre tots els fets ocorreguts i s’ha sol·licitat un informe als Mossos d’Esquadra sobre la seva actuació durant l’esdeveniment, per estudiar l’assumpte en la pròxima reunió de la Comissió per prendre les decisions pertinents, incloent la possible obertura de més expedients.

A més, la Comissió ha declarat que els partits de 'play-off' d’ascens de Primera RFEF a Segona Divisió seran considerats d’alt risc, el que implicarà un augment als dispositius de control i vigilància per prevenir incidents similars en el futur.

D’altra banda, també s’investigaran els insults racistes proferits pels comentaristes de TV3 cap a l’afició ceutina, als quals van dir «micos» i s’obrirà un expedient informatiu a fi de recopilar tots els àudios i informació disponibles, segons la resolució remesa per la Federació ceutina.

La Reial Federació de Futbol de Ceuta ha transmès tota la informació rebuda a l’AD Ceuta i ha manifestat el seu compromís de portar el cas «fins l’última instància perquè es depurin les responsabilitats, després d’aquests greus incidents que han posat en perill la integritat física de jugadors, cos tècnic i aficionats del club ceutí».

