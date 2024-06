El Nàstic sancionarà i expulsarà els abonats que revenguin les entrades del partit contra el Màlaga

El Nàstic de Tarragona ha informat aquest dimarts a la tarda, a través de les seves xarxes socials, que la revenda d'entrades pel partit de tornada contra el Màlaga està prohibida i que, en cas de fer-ho, el club sancionarà i expulsarà a aquells abonats que revenguin entrades, online i/o presencialment.

Aquest matí, el Nàstic ha publicat que tots els socis podran adquirir fins a quatre entrades pel duel que es disputarà contra el Màlaga al Nou Estadi Costa Daurada. Aquest fet ha cridat l'atenció de la nombrosa afició del club malagueny, que només gaudeixen de 528 entrades, i han vist això com una oportunitat per posar-se en contacte amb un soci grana i així poder disposar d'una entrada.

Tot i això, el comunicat del Nàstic ha sigut contundent i ha deixat clar que no deixarà entrar al Nou Estadi Costa Daurada a cap aficionat del Màlaga que no estigui entre els 528 afortunats i que, a més, en cas de localitzar qualsevol tipus de revenda, sancionarà i expulsarà al soci corresponent. Així doncs, aquells aficionats que apareguin amb distincions del club malagueny i vulguin entrar al Nou Estadi per un accés que no sigui l'àrea habilitada per a l'equip visitant, serà expulsat i tampoc serà recol·locat.