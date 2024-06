El Nàstic i el Málaga se citen a la final després de recórrer un camí similar

El Nàstic i el Málaga se citen a la gran final per l’ascens a Segona Divisió després de recórrer un camí similar aquesta temporada. El Nàstic porta a la Primera Federació des de la seva creació, ara fa tres anys, mentre que el Málaga va baixar al pou la darrera campanya.

Pel que fa a aquest curs, els dos equips arriben a la final del play-off amb uns números similars. Fins i tot, el camí del Málaga ha sigut similar al play-off, empatant el primer duel per 2-2 i guanyant a casa per 2-1, com el Nàstic. El bitllet per l’ascens a Segona el disputaran els dos equips menys golejats de la categoria.

El Nàstic i el Málaga van tancar la temporada amb 70 punts, fet que al Nàstic li va valer per quedar en segona posició, mentre que el Málaga va haver de conformar-se amb la tercera en no poder atrapar al Córdoba, finalista de la segona eliminatòria per l’ascens contra el Barça Atlètic. Els dos equips destaquen especialment per la seva rereguarda i, de fet, el perseguidor d’Alberto Varo en la lluita pel trofeu Zamora va ser Alfonso Herrero.

El meta del Málaga va arribar aquesta temporada procedent del Mirandés de Segona Divisió i enguany ha rendit amb un nivell superior a la categoria. Herrero ha sumat 18 porteries a zero, només una menys que Varo. El Málaga també ha encaixat 25 gols en contra en la lliga regular, només un menys que el Nàstic. Els seus dos escuders són Nélson Monte i Juande Rivas, tot i que Einar Galilea, el tercer central en discòrdia, va rendir de la millor manera contra el Celta Fortuna i podria suplir Nélson Monte, que està apercebut.

Joventut i experiència

De la mateixa manera que el Nàstic, el Málaga també va optar per formar una plantilla amb jugadors de la casa joves combinats amb d’altres experimentats. Sergio Pellicer va aterrar a la banqueta al gener de la darrera campanya i, malgrat no aconseguir la salvació, va obtenir la confiança de la directiva per continuar dirigint l’equip a Primera RFEF. Pellicer havia entrenat el filial del Málaga i va continuar la línia amb jugadors de la casa com Kevin Medina, David Larrubia i Dani Lorenzo.

L’única diferència amb el Nàstic és que el Málaga és un equip més golejador i el responsable és Roberto Fernández. El davanter, cedit pel Barça Atlètic, acumula aquesta temporada un total de 18 gols, 15 a la lliga i 3 al play-off. El Málaga juga per a ell i el jove punta destaca per la seva definició i per tenir l’olfacte de gol d’un killer que fa que sempre estigui on ha d’estar per rematar.

Record de la Copa del Rei

La darrera vegada que el Nàstic i el Málaga es van trobar va ser el 22 de desembre de 2022. La darrera temporada, el Nàstic d’Agné va guanyar per 2-1 al Nou Estadi al Málaga de Pepe Mel en la segona ronda de Copa del Rei. Pol Domingo i Pablo Fernández van ser els golejadors d’un partit dominat pels grana contra un Málaga en fallida. De fet, només tres peces es mantenen a l’esquema del Málaga des d’aquell dia i l’únic que va jugar va ser Juande Rivas.

Els socis poden comprar les entrades del Nàstic-Málaga El Nàstic va obrir ahir la venda d’entrades del Nàstic-Málaga del 22 de juny als socis de l’entitat. Els abonats podran comprar fins a 4 entrades a un preu de 15 euros als Gols, 20 euros a Preferent i 30 euros a Tribuna fins al divendres. La venda al públic general serà la pròxima setmana.

