El Nàstic és un equip més temible amb el Nou Estadi Costa Daurada ple

El Nàstic va adquirir el bitllet per a la final del play-off d’ascens per la porta gran. El duel contra el Ceuta del darrer diumenge va deixar diverses imatges per a la història, però la més remarcable van ser la de les 13.972 ànimes a les graderies del Nou Estadi Costa Daurada. Tot i no ser el definitiu, l’ambient a l’estadi va ser d’autèntica final: va començar dues hores abans del partit amb una eufòrica rebuda a l’autobús del Nàstic, es va fer valer durant els més de 90 minuts animant a l’equip i es va acabar de fer evident amb la comunió amb els jugadors celebrant el triomf. A més, es va tornar a mostrar l’evidència que, amb l’estadi ple, el Nàstic és més contundent.

En la darrera dècada, el Nou Estadi ha superat el sostre dels 13.000 assistents en set ocasions i, d’aquestes, sis han acabat amb victòria i només una en un empat. Aquest va ser el duel de lliga regular del darrer 10 de març contra el Deportivo de la Coruña. Els grana van dominar l’equip gallec, però no van poder emportar-se els tres punts malgrat merèixer-ho. Llavors van ser 13.873 persones, de les quals més de 1.500 van ser aficionats del Deportivo.

El duel de diumenge contra el Ceuta es va situar en el top 3 amb 13.972 persones i la proporció d’aficionats Nàstic va ser molt més elevada, perquè el Ceuta només va portar més de 200 persones a la graderia visitant. Aquest partit només ha sigut superat per dos partits de Segona Divisió, contra l’Elche (13 de juny de 2010) i contra l’Osasuna (25 de maig de 2016). Tots dos van superar el límit de les 14.000 persones i van acabar amb victòria per 3-1 i 1-0, respectivament.

L’impacte del Nou Estadi Costa Daurada va ser més que evident. Els jugadors de Dani Vidal van sortir endollats en el partit i, més enllà d’una ocasió aïllada de Rodri Ríos, els grana van sotmetre el Ceuta en totes i cadascuna de les zones del camp. El partit a l’Alfonso Murube va semblar un miratge perquè, els mateixos 11 jugadors, amb l’única novetat de David Concha, van dominar les seves marques amb comoditat. Óscar Sanz i Ander Gorostidi van passar per sobre d’Uche i Meléndez i Pol Domingo i Joan Oriol van controlar amb més contundència els veloços Cedric i Aisar. Pel que fa a Rodri Ríos, Pablo Trigueros i Nacho González no li van treure l’ull de sobre.

En atac, el Nàstic va fluir i va acabar per resoldre gràcies a dues genialitats. En els partits importants, les individualitats marquen la diferència i diumenge van brillar amb una llum especial Alan Godoy i Joan Oriol. El canari va realitzar un control orientat exquisit per colar-se entre els dos centrals per fer l’1-0 i, poc després, Joan Oriol va driblar fins a tres jugadors visitants per deixar el gol en safata a Borja Martínez.

Dani Vidal va destacar en el postpartit que «l’afició ha empès l’equip en els bons moments i els animo a que estiguin al nostre costat perquè amb ells és més fàcil». Aquesta és una realitat perquè, en els grans escenaris, el Nàstic brilla i s’espera que el darrer duel del 22 de juny a les 21 hores, l’estadi torni a sumar un nou rècord per a la història.

528 nastiquers viatjaran a Màlaga Un total de 528 nastiquers formaran la darrera Marea Grana. De les 528 entrades, 90 estan destinades a compromisos del club, 53 a la penya Orgull Grana i 13 als nastiquers que van viatjar a Ceuta. Les 372 restants se sortejaran avui a les 19 h al Nou Estadi entre els socis participants en un formulari online.

