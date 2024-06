Dani Vidal no serà a la banqueta a la Rosaleda

El Nàstic disputarà el primer partit de la final del Play-off d'ascens a Segona Divisió sense el seu entrenador a la banqueta. Dani Vidal haurà de complir sanció i no podrà acompanyar als seus des de l'àrea tècnica a la Rosaleda.

El jutge disciplinari únic ha desestimat les al·legacions presentades pel Nàstic per l'expulsió del tècnic català i ha reafirmat l'expulsió de l'entrenador que ha estat sancionat amb un partit de suspensió per expulsió directa durant el partit.

Vidal va ser expulsat després d'una pica-baralla amb Rodri Rios que el va espentar i va tractar de prendre-li la pilota de les mans en una situació amb el joc aturat. L'àrbitre del partit, Conejero Sánchez, va reflectir l'expulsió del tècnic a l'acta de la següent manera: «retenir la pilota endarrerint la represa del joc quan li corresponia fer-ho a l'equip rival.»

L'entrenador grana podrà tornar a la banqueta a la tornada de l'eliminatòria que es disputarà al Nou Estadi i que serà el partit definitiu per a decidir l'ascens de categoria de Nàstic o Màlaga.

Sanció al club

A més, el Nàstic també ha rebut una multa al club per, «alteracions en l'ordre del partit de caràcter lleu» que es corresponen a l'altercat que es va produir a continuació del segon gol grana que l'acta descriu de la següent manera: «després de la consecució del segon gol local, es va produir un altercat a la zona de la banqueta visitant i la grada situada darrere d'aquest a causa del llançament d'una ampolla d'aigua per part d'algun aficionat local que no es va poder identificar. A causa d'això, el partit va estar aturat durant 4 minuts, havent d'actuar les forces de seguretat de l'estadi i havent d'activar el protocol de llançament d'objectes. Una vegada comunicat per megafonia que cedissin amb aquest comportament, el partit es va rependre sense tornar a repetir-se durant el partit.»

El club haurà de pagar 600 euros per aquest fet.

