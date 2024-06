Dani Vidal: «Hem d'anar a guanyar el partit sí o sí»

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la tornada de la semifinal del Play-off d'ascens a Segona Divisió.

Després d'un primer partit on l'equip grana va aconseguir esgarrapar un valuós empat de l'Alfonso Murebe en l'últim sospir del partit, ara, els tarragonins buscaran eliminar al Ceuta i avançar de ronda a la final del Play-off d'ascens en un Nou Estadi ple. El partit es disputarà diumenge a partir de les 19.45 h al coliseu grana.

Si haguessis de definir amb alguna paraula el que es viurà diumenge, dins i fora del terreny i del lloc, quina paraula utilitzaries?

«Bé, il·lusió, podríem dir. Es viurà un molt bon partit de futbol, segur, amb la nostra gent, que estan responent molt bé, i la veritat és que tenim moltes ganes de compartir aquest partit amb ells, i allò que es va viure al Parc del Francolí l'altre dia, segurament quedarà en res respecte al que es viurà diumenge, perquè hi haurà molta més gent, i sobretot aquesta proximitat entre aficionats i jugadors, doncs farà que tot sigui molt més intens i més bonic, segur.»

Estàs una mica més nerviós que en partits de lliga regular?

«Doncs la veritat és que en el dia d'avui no. No sé si demà o ja quan s'apropi el partit, però la veritat és que ho estic vivint molt tranquil, molt seré, i suposo que confio tant en la meva plantilla, en l'afició, en el club, que tots remarem en la mateixa direcció, que fa que pugui estar així de tranquil.»

Diumenge a l'atac o a defensar?

«Nosaltres hem d'anar a guanyar el partit, sí o sí. Hem d'anar des que comenci el partit a pel rival, sabent que serà un partit molt difícil, molt disputat, que si a dia d'avui en el Play-off arribem als millors equips dels dos grups, això s'ha demostrat, però sabem la dificultat, hem fet molts bons partits a casa i anirem a guanyar el partit des del primer minut.»

Un missatge per a l'afició?

«Mira potser, a vegades que en algun moment he pogut trobar faltar o una mica més d'empenta, sí que era necessari fer algun missatge, però el que s'està vivint en aquests dies al carrer, pels amics, per la gent que tinc a prop, que són aficionats, són nastiquers, i el que s'està vivint en aquests dies per tot el que envolta al club, crec que no fa falta cap missatge. Sé que des que arribem en bus, l'escalfor que sentirem serà molt gran i estic completament segur que no pararan d'animar en tot el partit.»

Quina serà la diferència entre aquest partit i el de la setmana passada?

«Crec que serà molt diferent. Principalment perquè ara els que juguem a casa som nosaltres, i encara que afrontis el partit de la mateixa manera, crec que es viurà un partit diferent, perquè juguem a casa i no és el mateix. Encara que nosaltres hem afrontat igual els partits a casa i fora, els partits seran diferent segur. Estarem més còmodes, amb la nostra afició, i intentarem fer millor les coses que vam fer malament l'altre dia per controlar millor l'atac del rival.»

Rodri Rios i Cedric van fer molt de mal a l'anada, poden estar més controlats?

«Sí, sabem que són jugadors molt diferencials en aquesta categoria, però és evident que hi ha moltes situacions de l'altre dia que són molt més controlables per a nosaltres. Ho hem parlat amb els nois, i intentarem tenir-los més controlats, però sabem que l'aspecte individual quan enfrontes jugadors de tanta qualitat és molt important i intentarem ser forts en aquest aspecte.»

El Ceuta té millors números a casa que a domicili, amb la necessitat de guanyar, esperes un Ceuta amb ganes de dominar l'enfrontament?

«És evident que els números com a local són molt millors, però també han fet bons partits fora de casa, en escenaris imponents, on potser no han guanyat, però tampoc no han perdut, i ells faran el que sigui per ser dins del partit i si poden posar-se per davant en el marcador. El que es obvi, pel viscut la setmana passada és que és un equip que se sent molt més còmode a casa que fora, pel que apreta la gent, perquè pot intimidar el rival. Nosaltres hem aguantat molt bé en aquest partit i ara intentarem fer valer aquest factor local a casa per imposar-nos a ells.»

Esperes una sortida en tromba de l'equip com en els partits importants de la temporada (Dépor, Barça Atlètic)

«Sí, crec que tant a casa com fora, les entrades al partit de l'equip han estat fortes. La setmana passada, als 45 segons, tenim una ocasió clara de gol que, si l'haguéssim transformat, segurament podríem haver allargat aquesta entrada al partit. Nosaltres tenim intencions de sortir el millor possible, de sortir a pel partit des del primer minut i després sabent que ells també tindran el seu moment, que tindran les seves estonetes, i que els haurem de controlar o jugar d'una altra manera.»

Són especials els partits amb el camp ple...

«Sí, la veritat és que, ho comparteixo una mica amb la meva gent propera, crec que no soc conscient del que estic vivint, perquè estem aconseguint una cosa molt maca, no només a nivell classificatori, a nivell de puntuació, d'estar jugant el que ens estem jugant, sinó que tinc aquesta sensació d'haver enganxat a la gent»

«Repeteixo, això no va ni d'entrenadors ni de jugadors, és tot el que envolta al club, la gent, la proposta de la directiva també, durant aquesta temporada, des del principi de temporada, amb accions prèvies als partits, fa que la gent del Nàstic pugui compartir moments, conèixer gent nova, i crec que això juntament amb la marxa esportiva de l'equip, perquè és evident que per molt que tu facis aquest tipus d'iniciatives, si la marxa esportiva no és bona, al final tot s'acaba diluint.»

«Però crec que entre tots hem aconseguit enganxar a moltíssima gent, i, per a mi, ho comento amb la meva gent, també, és molt bonic estar enganxant noves generacions, hi ha moltíssima gent jove que està gaudint amb el Nàstic, i crec que per a mi això és una cosa que està per sobre de l'esportiu i és molt important. Crec que hem de fer-ho valer en aquest últim tram, i la veritat que estic molt content i orgullós per això.»

L'onze del Nàstic ha anat variant durant la temporada, a què es deu?

«S'ajunten diferents factors. No donarem pistes al rival, però cada setmana mirem tipus de partit, plantejament de partit, si necessitem més força, també tenim molt en compte la forma dels jugadors... No m'agrada ser un entrenador estàtic, sinó dinàmic.»

«Intento jugar en el tipus de plantejament de partit que vulguis impulsar, en quins homes estan en millor forma, i jugant en aquesta barrera hi ha vegades que juguem amb tres migcampistes, de vegades amb un punta i un mitjapunta a vegades amb dues referències amb l'Alan i el Pablo. Juguem una mica amb tot, amb una balança, tant en el plantejament de partit com en el moment de forma i de confiança dels jugadors i a partir d'allà es decideix.»

